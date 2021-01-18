Відомо, що коронавірус супроводжується різноманітними симптомами, не зовсім звичними та нехарактерними для інших респіраторних захворювань. Втім, якщо про втрату нюху та смаку говорять уже давно, то тепер вчені помітили новий симптом – "коронавірусний язик".

Експерти, яких цитує Huffpost, пояснюють, як коронавірус може вплинути на внутрішню частину рота та як розпізнати ці ознаки.

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Неспецифічні симптоми поширене явище

Експерт з генетичної епідеміології Королівського коледжу Лондона Тім Спектор вважає, що в кожного 5-го хворого на COVID-19 спостерігаються менш поширені симптоми, яких немає в офіційному списку.

Зокрема, він опублікував фотографію людини, у якої язик покритий нальотом та білими плямами.

Спочатку ми лікували це як кандидоз порожнини рота, але, схоже, це не дало результату. Тепер ми просто спостерігаємо і помічаємо, що стає краще – зазвичай приблизно в той же час поліпшується почуття смаку,

– зазнчив експерт.

Габріель Скаллі, президент відділу епідеміології та громадської охорони здоров'я Королівського медичного товариства Великої Британії теж пов'язав цей симптом з COVID-19.

Коронавірус дуже проблематичний для лікування, оскільки він впливає на широкий спектр систем організму,

– сказав він.

До слова, раніше лікарі припускали, що інфекція може впливати на здоров'я порожнини рота, адже у деяких пацієнтів після одужання від COVID-19 – погіршувався стан зубів або ясен.

Чому можуть виникнути плями на язиці Хоча плями на язиці можуть сигналізувати про COVID-19, важливо відзначити, що наліт може з'явитися і з інших причин.

Не завжди наліт на язиці – ознака коронавірусу

Інколи це проблема гігієни порожнини рота, яка не потребує лікування.

Експерт додає, що такі плями зазвичай є ознакою того, що людина виснажена. Крім того, проблема може з'явитися у тих, хто приймає антибіотики або використовує інгалятори від астми.

Наліт на язиці не дає гарантій, що пацієнт хворий саме на COVID-19, тому потрібно стежити за іншими симптомами, притаманними цій хворобі.