Новий симптом коронавірусу: язик допоможе діагностувати хворобу
Відомо, що коронавірус супроводжується різноманітними симптомами, не зовсім звичними та нехарактерними для інших респіраторних захворювань. Втім, якщо про втрату нюху та смаку говорять уже давно, то тепер вчені помітили новий симптом – "коронавірусний язик".
Експерти, яких цитує Huffpost, пояснюють, як коронавірус може вплинути на внутрішню частину рота та як розпізнати ці ознаки.
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Неспецифічні симптоми поширене явище
Експерт з генетичної епідеміології Королівського коледжу Лондона Тім Спектор вважає, що в кожного 5-го хворого на COVID-19 спостерігаються менш поширені симптоми, яких немає в офіційному списку.
Зокрема, він опублікував фотографію людини, у якої язик покритий нальотом та білими плямами.
Спочатку ми лікували це як кандидоз порожнини рота, але, схоже, це не дало результату. Тепер ми просто спостерігаємо і помічаємо, що стає краще – зазвичай приблизно в той же час поліпшується почуття смаку,
– зазнчив експерт.
Габріель Скаллі, президент відділу епідеміології та громадської охорони здоров'я Королівського медичного товариства Великої Британії теж пов'язав цей симптом з COVID-19.
Коронавірус дуже проблематичний для лікування, оскільки він впливає на широкий спектр систем організму,
– сказав він.
До слова, раніше лікарі припускали, що інфекція може впливати на здоров'я порожнини рота, адже у деяких пацієнтів після одужання від COVID-19 – погіршувався стан зубів або ясен.
Чому можуть виникнути плями на язиціХоча плями на язиці можуть сигналізувати про COVID-19, важливо відзначити, що наліт може з'явитися і з інших причин.
Не завжди наліт на язиці – ознака коронавірусу
Інколи це проблема гігієни порожнини рота, яка не потребує лікування.
Експерт додає, що такі плями зазвичай є ознакою того, що людина виснажена. Крім того, проблема може з'явитися у тих, хто приймає антибіотики або використовує інгалятори від астми.
Наліт на язиці не дає гарантій, що пацієнт хворий саме на COVID-19, тому потрібно стежити за іншими симптомами, притаманними цій хворобі.
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