У Китаї від початку пандемії зафіксували понад 88 тисяч випадків інфікування на COVID-19. Попри приховування знову стрімкого розповсюдження хвороби з грудня, китайцям вдалося швидко взяти епідемію під контроль.

Там щодня фіксують по кілька десятків нових заражень, а також вперше з весни зафіксували смерть від COVID-19. Детальніше – у матеріалі 24 каналу.

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"Сьогодні ми спостерігаємо нові спалахи коронавірусу у провінціях, що показує зимове посилення захворюваності по всьому світу. За рік боротьби з COVID-19 ми краще зрозуміли новий вірус", – запевнив заступник директора Китайського центру з контролю захворювань Фен Зіцзян.

Він додав, що у Китаї намагаються направити усі сили на своєчасне виявлення вірусу, щоб запобігти будь-якому широкомасштабному поширенню хвороби.

Вчені вдосконалюють методи

Місцеві уряди продовжують посилювати контроль за епідемією. Китайські вчені постійно вдосконалюють методи тестування та швидко виявляють навіть безсимптомних хворих.

Перевірка зібраних зразків автоматизована, що дозволяє обробляти мільйони тестів за максимально короткий час.

Я думав, що це буде доволі клопітно та мені доведеться ще довго чекати, але я отримав результат у дуже короткий термін,

– сказав один зі студентів.

Будівництво COVID-центрів

У китайському місті Наньгун за 5 днів побудували спеціалізований COVID-центр на 1,5 тисячі пацієнтів. Палати повністю обладнані усім необхідним та доступом до інтернету.

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Будівництво почали після повідомлення про низку випадків зараження у місті. У найближчий час планують побудувати ще 6 аналогічних лікарень у Наньгуні.

Подібний центр, але вже на 3 тисячі палат, побудували у столиці провінції Хебей – місті Шицзячжуан, де зараз фіксують спалах коронавірусу.

Центр розділений на 3 зони:

чисту;

забруднену;

напівзабруднену.

У чистій зоні проживає весь персонал закладу, у забрудненій на карантині перебувають пацієнти, напівзабруднена охоплює сходи та роздягальню.

Вакцинація у Китаї

Китай планує вакцинувати 50 мільйонів людей до початку Місячного Нового Року, який припадає на 12 лютого.

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На свята громадяни зазвичай масово подорожують країною до рідних, тож насамперед щеплення зроблять:

лікарям;

поліцейським;

працівникам аеропортів і митних служб.

Вакцинувати будуть препаратами китайських виробників Sinopharm та Sinovac Biotech.

Моя робота підпадає під заявлені групи ризику. Щодня я контактую с великою кількістю людей. Вакцинація – це не лише спосіб захистити себе, а й можливість вберегти людей навколо,

– запевнив соціальний працівник Дін Цзяньгуан.

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