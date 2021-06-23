Новий спалах COVID-19 прогнозуємо на початок осені, – Рубан

В Україні наразі стабільна ситуація з пандемією COVID-19. Однак людей закликали не розслаблятися та активно робити вакцинацію, адже загроза нового спалаху є.

Зокрема, найближче загострення варто чекати вже наприкінці літа. Про це сказав голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

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У які місяці чекати на спалах COVID-19

"Може бути погіршення ситуації, коли у нас всі повернуться з відпускної кампанії і студенти з азійських країн. Це буде середина серпня", – сказав Рубан.

Він зазначив, що наприкінці літа можна прогнозувати незначний підйом захворюваності. Однак потужніший спалах буде наприкінці вересня та на початку жовтня.

За ці 3 місяці можна провести вакцинацію. Основне завдання усіх – вакцинуватися,

– підсумував Рубан



Порівняння вакцин від коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

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