Новий спалах COVID-19 в Україні можливий ще до кінця серпня, – КШЕ

У частині областей України зростає рівень госпіталізації хворих на коронавірус. Водночас смертність перебуває на рівні плато.

Ситуація з COVID-19 погіршується

Експерти Київської школи економіки розповіли, що вже 20 областей демонструють "тривожний" тренд зростання рівня госпіталізацій. Це свідчить про можливий спалах COVID-19 до 17 серпня.

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Коефіцієнт виявлення нових випадків в Україні несуттєво погіршився, але залишається безпрецедентно хорошим – 2,3%.

У середньому кількість померлих за добу становить 15 осіб. За оцінками Центру економіки охорони здоров'я КШЕ, показник перебуватиме на рівні плато і найближчим часом.

Водночас зростає рівень зайнятості місць в реанімації та ліжок з киснем. Лише за тиждень показник госпіталізації зріс на 17%. Раніше він був на рівні 3 – 5%

Які області в зоні ризику

Дніпропетровська,

Одеська,

Донецька,

Житомирська,

Закарпатська,

Хмельницька.

Саме на них припадає половина всього зростання госпіталізацій у країні.

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Всі регіони повільно зростають. Це означає, що спалах захворюваності в Україні може розпочатися впродовж найближчих 2 тижнів,

– прогнозує керівник Центру економіки охорони здоров'я Юрій Ганиченко.

Темпи вакцинації зростають

Зростання рівня вакцинації в Україні за тиждень відбулося на 15%, в середньому за добу роблять 117 тисяч щеплень. Втім показники все ще дуже низькі у порівнянні з Європою. Там одну дозу вакцини отримали вже 50% населення, водночас в Україні – лише 9,5%.

"Лідерами" за рівнем вакцинації є Київ та Київська область, а найнижчий рівень фіксують у західних областях. Зауважимо, що в столиці повністю вакцинованим є кожен 10 мешканець, а кожен 5 – отримав принаймні одне щеплення.