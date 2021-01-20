Більше сотні нових випадків зараження SARS-Cov-2 виявлені в Китаї. Епіцентром нового спалаху коронавірусу стала провінція Цзілінь на північному сході в країні. Органи охорони здоров'я заявили, що не менше 63 безсимптомних випадків пов'язані з одним 45-річним чоловіком.

Суперносій коронавірусу

Цей чоловік їздив по всьому регіону з публічними лекціями про здоров'я, які користуються великою популярністю у людей похилого віку, пише China Morning Post.

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Він виявився безсимптомним носієм інфекції. Перш ніж система відстеження контактів вирахувала чоловіка, він встиг побувати в декількох містах, подорожуючи на поїзді.

Коронавірус в Китаї

З кінця грудня 2020 року спалахи зараження були виявлені у Пекіні, провінціях Сичуань, Хебей, Ляонін і Хейлунцзян. Національна комісія охорони здоров'я Китаю заявила, що недавні спалахи інфекції на північному сході Китаю були завезені з інших країн, в тому числі в заморожених і охолоджених продуктах.

Однак ця інформація так і не підтвердилася. За останніми даними, наразі мінімум в 11 регіонах країни введені жорсткі заходи ізоляції та розгорнуто масове тестування для запобігання нових спалахів. Влада просить громадян дотримуватися всіх запобіжних заходів і за можливості утриматися від поїздок під час святкування Китайського Нового року, коли традиційно мільйони людей їдуть в гості та на розпродажі.