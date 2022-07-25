Спалах коронавірусу в Києві

Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург. За її словами, з 11 до 17 липня було зареєстровано 112 випадків захворювання, а з 18 до 24 липня – вже 245,

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Також в Києві збільшується кількість людей, які потребують госпіталізації, це свідчить про збільшення важких випадків коронавірусу.

Директорка наголошує, що таке стрімке зростання хворих влітку є приводом згадати про заходи безпеки, зокрема вакцинацію.

Не забувайте про вакцинацію та профілактику

Наразі в Києві працює 112 вакцинальних пунктів, тож кожен охочий може прийти до найближчого Центру первинної медико-санітарної допомоги або Консультативно-діагностичного центру та зробити першу, другу чи бустерну дозу,

– нагадала Гінзбург.

Як і раніше в Києві можна зробити щеплення проти коронавірусу у великих торговельних центрах: в "Гулівері", "River Mall", універмазі "Україна" та інших.

Гінзбург також рекомендує використовувати маски у закритих приміщеннях та уникати великих скупчень людей, а за перших симптомів звертатись за медичною допомогою.

В Україні дозволили другий бустер

В Україні дозволили введення другої бустерної дози вакцини проти коронавірусної інфекції громадянам віком від 60 років, а також людям віком 18 – 59 років із хворобами, які підвищують ризик важкого перебігу COVID-19. Щеплення можна буде отримати через 4 місяці після першої бустерної дози.