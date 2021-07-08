Відеоінструкція, як підробити тест на коронавірус, поширюється у тіктоці ще з грудня минулого року. Деякі школи Великої Британії вже навіть попереджають батьків про можливі хитрощі дітлахів.

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Професор хімії з Університету Халла Марк Лорч вирішив перевірити, чи справді результат тесту на коронавірус можна змінити за допомогою солодких напоїв. Для цього він крапнув декілька крапель коли та апельсинового соку на 2 експрес-тести. В обидвох випадках результати виявили позитивними.

Перш ніж назвати гіпотезу, чому так відбувається, потрібно розуміти, як працюють експрес-тести на коронавірус.

Як працюють експрес-тести на коронавірус:

Всередині тесту є смужка нітроцелюлози – матеріалу, схожого на папір, а також невелика червона прокладка, захована під пластиковим корпусом.

Червона прокладка містить антитіла, які зв'язуються з вірусом. Вони розміщені на наночастинках золота (це дійсно крихітні частинки золота, які здаються червоними), щоби можна було побачити, де у пристрої антитіла.

Для того, щоб провести тест, потрібно змішати зразок біоматеріалу з рідким розчином, який забезпечує оптимальний рівень pH, а потім дати краплю цього розчину на смужку.

Рідина просочує нітроцелюлозну смужку й обирає наночастинки золота з антитілами. Якщо у рідині присутній вірус, він зв'язується з ними.

Далі на смужці напроти позначки "Т" (тест) ще більше антитіл, які також з'єднуються з вірусом. Але ці антитіла не можуть вільно рухатися – вони прилипають до нітроцелюлози. Коли помічені золотом червоні антитіла проходить крізь цей другий набір антитіл, вони також чіпляють вірус.

Таким чином вірус зв'язується з обома наборами антитіл, залишаючи антитіла з наночастинками золота на смужці біля позначки "Т", що свідчить про позитивний результат.

Якщо антитіла не зв'язуються з вірусом, вони рухаються далі по смужці, де зустрічають третій набір антитіл напроти позначки "С" (контроль). Вони чіпляють залишки золота і показують, що тест зроблено правильно.

Найімовірніша причина, чому солодкі напої впливають на результат тесту

На думку Марка Лорча, ймовірне пояснення полягає в тому, що антитіла напроти позначки "Т" прилипають безпосередньо до частинок золота, коли вони проходять повз, даючи хибно позитивний результат.

Як і більшість білків, антитіла можуть відновлюватися, якщо їх повернути до більш сприятливих умов. Тому ж хімік спробував промити тест, в який крапнув колу, за допомогою розчину з набору.

Після цього антитіла на смужці відновили нормальну функцію й відпустили золоті частинки. Тест показав справжній результат – негативний.

Діти, я аплодую вашій винахідливості, але тепер, коли я розкрив ваші хитрощі, я пропоную вам розробити декілька експериментів, щоби перевірити мою гіпотезу. Можливо, ми зможемо оприлюднити ваші результати у рецензованому журналі,

– заявив професор хімії й наукової комунікації з Університету Халла у Великій Британії Марк Лорч.