Інструмент дозволяє швидко ідентифікувати наявність вірусу у просторі. Технологію вже протестували на Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні, повідомляє China Daily.

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Чому метод перспективний

COVID-19 в основному передається повітряно-краплинним шляхом, наприклад, під час чхання та кашлю, він також може затримуватися в повітрі за допомогою аерозольних частинок, що особливо актуально в закритих приміщеннях.

Нова технологія, яку розробили китайські фахівці, дозволяє швидко ідентифікувати наявність вірусу у просторі.

Як працює пристрій? Це портативний колектор, який "всмоктує" з повітря аерозольні частинки, що можуть містити в собі коронавірус. Потім система розчиняє отримані зразки рідини, а згодом детектор аналізує склад на наявність нуклеїнових кислот вірусу.

Переваги методу

За даними розробників, обладнання у десять разів чутливіше за стандартні інструменти для діагностики COVID-19. Завдяки цьому фахівці можуть виявляти SARS-CoV-2 навіть за низького вірусного навантаження в отриманих пробах.

Процес від збирання повітря до передавання даних органам контролю поширення захворювання займає не більше чотирьох годин.

Поки що цю систему протестували лише на об'єктах Олімпійських ігор у Пекіні, тепер її планують запровадити і в інших громадських місцях: лікарнях, вокзалах, аеропортах.