Американські вчені розробили тест на антитіла, який оцінить стан пацієнта в найкоротші терміни. Тож простий і економічний тест допоможе контролювати зростання захворюваності.

Джерело: Іллінойський інститут

Вчені досі точно не знають, як довго зберігатиметься імунна відповідь після вакцинації проти коронавірусу та як довго зберігають антитіла після того, як людина перехворіє на коронавірус.

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Нові тести досі актуальна потреба

Тому розроблення ефективних тестів важливе. Новий експрес-тест вимагає 15 хвилин від забору зразка крові (з пальця) до отримання результату. Вартість тесту складає менш як 2 доларів, а для його виконання не потрібно додаткове обладнання – просту настільну систему можна встановити прямо в кабінеті лікаря.

Перші успішні результати вчені отримали ще в травні 2020 року, проте треба було ще кілька місяців для підтвердження результатів та доведення технології для клінічного використання.

За яким принципом працює тест

Тест використовує серологічний метод визначення антитіл і навіть в одній краплі крові може точно визначити їх рівень.

Крім того, експрес-тест допоможе оцінити інтенсивність імунної відповіді відразу після вакцинації і через кілька місяців після щеплення.

Зараз команда розробляє портативний аналог настільної платформи, яку можна буде використовувати за межами лікарень для оперативної діагностики.