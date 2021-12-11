Новий тест визначає ризики важкого перебігу COVID-19

Розробили новий тест, який може вказати на ризики запалення легень – ключового показника важкого перебігу коронавірусної хвороби.

Новий підхід для оцінки ризиків важкої форми COVID-19

Науковці виявили біологічну ознаку, яка може допомогти виявити людей з високим ризиком розвитку важкої форми COVID-19 ще на початку недуги.

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Йдеться про аналіз різних генів, пов'язаних із надмірним запаленням легень.

Як працює тест

Новий тест вказує на ризики запалення легень за унікальними для коронавірусу патернами. За його допомогою вчені планують заздалегідь визначати найвразливіших пацієнтів ще на початковому етапі.

Новий метод допоможе суттєво зменшити смертність від епідемії.

Зразки аналізів здали 30 пацієнтів у трьох групах:

10 з яких – хворі на COVID-19,

10 з грипом H1N1 і

10 здорових людей.

Які гени виявились ключовими

, що показують вплив коронавірусу та вірусу грипу H1N1 на різні частини легень.

За даними дослідників, ген IFI27 виявився найбільш надійним показником тяжкого запалення у випадку захворювання на COVID-19.

Дослідження підтвердили, що експресія IFI27 у людей із коронавірусом тісно пов'язана з тяжкістю хвороби. Це означає, що ми можемо відразу оцінити рівні IFI27 у крові незалежно від перших симптомів пацієнта,

– пояснила одна з дослідниць.

Саме таким чином науковці мають намір швидко визначати найбільш уразливих людей, щоб запобігати важким ускладненням під час захворювання.

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