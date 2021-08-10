Доклінічні випробування інтраназальної вакцини показали зниження вірусного навантаження на організм, а також слабшу передачу вірусу.

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Деталі випробування вакцини

Дослідники вакцинували хом'яків двома дозами вакцини.

Тварини отримали захист від інфекції легенів, запалення і патологічних уражень після інфікування SARS-CoV-2.

Результати! Дві дози нової вакцини значно зменшили поширення вірусу з носа і легенів хом'яків, що дозволяє припустити, що вакцина може контролювати процес поширення інфекції в тому місці, де вірус потрапляє в організм.

Чому це важливо

Це повинно забезпечити захист проти захворювання, а також зупинити передачу вірусу. У перспективі це ефективний спосіб протидії поширенню пандемії COVID-19.

Керував дослідженням вчений Мухаммад Мунір, за його словами, такі результати вказують на те, що індукція місцевої імунної відповіді в місці проникнення SARS-CoV-2 може не лише полегшити клінічне захворювання, але також запобігати передачі вірусу від інфікованих здоровим людям.

Варто зазначити, що ін'єкційні вакцини дозволяють значно знизити кількість госпіталізацій і смертей. Втім нові випробування свідчать про потенціал цього способу.

Після того, як ми ввели вакцину в носи хом'якам, а потім інфікували їх коронавірусом, ми майже не виявили реплікації вірусу в легенях і носовій рідині цих тварин,

– наголосив вчений.

Переваги спрею-вакцини

Такий тип вакцин має кілька переваг, передусім це неінвазивне введення, індукція місцевого імунітету, а також це прекрасна альтернатива для людей, які бояться голок.

Розробка може стати недорогою альтернативою для країн, що розвиваються, оскільки її можна поширити за допомогою існуючої глобальної інфраструктури.