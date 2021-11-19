Новий варіант Дельта-штаму виявили вже у 8 областях України: де саме

В Україні активно поширюється новий варіант коронавірусу Дельта-штаму, значно заразніший. Станом на 19 листопада його виявили вже у 8 регіонах країни.

Небезпека нового варіанту полягає у тому, що він є на 10 – 15% заразнішим, ніж вихідний штам. Такою інформацією поділився Віталій Гончаров, головний санітарний лікар Одещини.

Зверніть увагу Чим підступний новий варіант штаму Дельта AY.4.2

Про що заявив одеський медик

Гончаров пояснив, що наразі про новий варіант цього штаму відомо зовсім небагато. Дані про те, наскільки він може бути заразним, оприлюднили вчені Інституту генетики Лондонського університету.

За словами головного санітарного лікаря, саме Одеська область є однією з тих, де у хворих на коронавірус виявили новий варіант Дельти. Водночас медик назвав й інші регіони, де він вже активно поширюється.

Де виявили новий варіант штаму Дельта:

Одещина;

Львівщина;

Тернопільщина;

Рівненщина;

Івано-Франківщина;

Волинь;

Закарпаття;

Херсонщина.

Крім цього, Гончаров застеріг, що лише у жовтні через інфікування мутованим штамом COVID-19 в Одеській області захворіли понад 40 тисяч осіб. 780 пацієнтів померли від ускладнень хвороби.

Захистити зможе вакцинація

Раніше генетики також пояснювали, що мутовані варіанти Дельти розповсюджуються набагато швидше, ніж "материнський". Таких в Україні виявили аж 11. Втім, як запевнив директор Інституту молекулярної біології й генетики Михайло Тукало, усі офіційно зареєстровані вакцини проти COVID-19 допоможуть й у боротьбі проти мутованих варіантів.



Що відомо про Дельта-штам коронавірусу / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу