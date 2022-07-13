Світом швидко шириться новий варіант Омікрону: чому він викликає серйозне занепокоєння

Коронавірус знову мутував і внаслідок цього виник ще один суперзаразний варіант Омікрону. Він викликає занепокоєння вчених, оскільки він швидко поширюється в Індії та з’являється в багатьох інших країнах.

Вчені кажуть, що варіант під назвою BA.2.75 може швидко поширюватися та обходити імунітету, який утворився після вакцинації та після хвороби.

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Новий варіант Омікрону

Поки невідомо, чи може він спричинити важче захворювання, ніж інші варіанти Омікрон, включаючи відомий у всьому світі BA.5.

Нам ще дуже рано робити висновки. Але схоже, що, особливо в Індії, швидкість передачі демонструє таке експоненціальне зростання. Чи випередить він конкурентів BA.5, ще потрібно визначити,

– зазначив директор клінічної вірусології клініки Мейо Метью Біннікер.

Проте, той факт, що його вже виявили у багатьох частинах світу навіть за нижчих рівнів спостереження за вірусами, є ранньою ознакою того, що він поширюється.

В яких країнах виявили новий варіант коронавірусу

Новий штам знайшли у кількох віддалених штатах Індії, і, схоже, він поширюється там швидше, ніж інші варіанти. Його також було виявлено приблизно в 10 інших країнах, включаючи Австралію, Німеччину, Великобританію та Канаду. Нещодавно на західному узбережжі США діагностували три випадки.

Чому новий варіант викликає побоювання

Побоювання експертів викликає велика кількість мутацій, які відрізняє цей новий варіант від попередників Омікрону. Деякі з цих мутацій є в областях, пов’язаних зі спайковим білком і можуть дозволити вірусу ефективніше зв’язуватися з клітинами.

Інше занепокоєння полягає в тому, що генетичні зміни можуть полегшити вірусу обхід антитіла – захисні білки, які виробляє організм у відповідь на вакцину або інфекцію від попереднього варіанту. Але експерти кажуть, що вакцини все ще є найкращим захистом від важкої форми COVID-19.