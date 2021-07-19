Новий вид коронавірусу виявили у кажанів з Великої Британії: чи варто боятися

У одній з популяцій кажанів – британських підковиків – виявили коронавірус. Його пов'язують з вірусом, що викликає COVID-19 у людей.

При цьому вчені з Університету Східної Англії, Лондонського зоологічного товариства та Міністерства охорони здоров'я Англії поки не знайшли ніяких доказів того, що цим новим вірусом вже інфікувалась людина. Також невідомо, чи взагалі можна ним заразити людей в майбутньому, якщо він не мутує.

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Новий вид коронавірусу

Дослідники зібрали зразки фекалій у понад 50 кажанів в Уельсі, Сомерсеті та Глостерширі, що в Англії. Їх відправили на вірусний аналіз.

Секвенування геному виявило новий коронавірус в одному із зразків кажана. Його команда назвала RhGB01.

Дослідження проводили ще у березні 2021 року. Лише 19 липня 2021 всі дані підтвердили.

Це перший випадок, коли коронавірус, пов'язаний з атиповою пневмонією виявили у цього виду кажанів. Це перший такий випадок у Великій Британії.

Ці кажани майже напевно є носіями вірусу протягом дуже довгого часу. І це виявили тільки зараз,

– зазначили дослідники.

Ризики для людини

Важливо відзначити, що цей новий вірус навряд чи несе прямий ризик для людини, якщо він не мутує. Власне, мутація може статися, якщо людина, хвора на COVID-19, передасть недугу інфікованому кажану. Тому якщо є будь-які справи з кажанами – потрібно носити відповідні засоби захисту .

Професорка Дайана Белл наголосила, що кажани-підковики зустрічаються в Європі, Африці, Азії і Австралії. А схожі віруси вже раніше виявляли у інших видів подібних кажанів в Китаї, Південно-Східної Азії та Східній Європі.

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Разом з тим, професор Ендрю Каннінгем з Лондонського зоологічного товариства наголосив, що цей британський вірус не становить загрози для людей.

Рецептор-зв'язуючий домен (RBD) – частина вірусу, яка прикріплюється до клітин-господарів для їхнього зараження – несумісна з можливістю інфікування людських клітин,

– пояснив він.

Але існує ризик того, що ці віруси будуть гібридизувати, і з'явиться новий вірус, який зможе заражати людей.