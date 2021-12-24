У Новій Зеландії чоловік 10 разів за день вакцинувався проти коронавірусу

Чоловік таким чином вирішив заробити – він йшов робити щеплення проти COVID-19 у різні центри вакцинації, під різними іменами.

10 щеплень за один день

Чоловікові нібито платили за те, щоб він отримував щеплення за інших людей. Наразі він перебуває під слідством.

Увага Сезонні вірусні інфекції: як вберегтися від застуди та грипу напередодні свят

У Міністерстві охорони здоров'я Нової Зеландії серйозно поставилося до цього питання. Чоловіка звинуватили в ризикуванні життям через отримання чужих доз вакцини.

Видавати себе за іншу людину та отримувати медичну допомогу небезпечно. Це ставить під загрозу людину, яка отримує щеплення під вигаданою особою, і особу, чия медична картка показує, що вона була вакцинована, хоча насправді вона не отримала щеплення,

— зауважила менеджерка програми вакцинації у Новій Зеландії Астрід Корнніф.

Яким чином афера вдалась

Чоловік відвідував кілька центрів вакцинації в Окленді. Видавати себе за інших людей виявилося не складно – у Новій Зеландії достатньо повідомити своє ім'я, дату народження та адресу, щоб лікар зробив щеплення і вніс вас до системи. Жодних посвідчень особи з фотографіями не потрібно.

Наскільки це небезпечно

Науковці попередили, що дослідження вакцини не охоплювали введення такої надмірної кількості доз, тому важко передбачити, що може статися з людиною, яка отримала 10 щеплень за один день.

Можливі посилені побічні ефекти на кшталт лихоманки або головного болю.

Зокрема, директор Малаганського інституту та імунолог Грем Ле Грос вважає, що ці дії були "безглуздими та небезпечними".

Він додав, що чоловік навряд чи помре від 10 щеплень, але наявність такої кількості доз в організмі може означати, що вакцина не спрацює, як треба.