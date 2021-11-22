Інсулін визначає рівень дофаміну

Група вчених із Німецького центру досліджень діабету показала, що інсулін знижує рівень дофаміну в області головного мозку, яка відповідає за регуляцію системи винагороди та когнітивні функції.

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Відомо, що дофамін – важливий нейротрансмітер системи винагороди, а гормон інсулін виділяється після їжі для регуляції обміну речовин (гомеостатична система). Тепер вчені розібралися, як ці дві системи взаємодіють у ключовій для винагороди області головного мозку.

Деталі дослідження

Висновки ґрунтуються на експерименті зі здоровими людьми без надмірної ваги, яким вводили інсулін за допомогою спрею через ніс. Потім МРТ оцінювало функціональну активність мозку, а ПЕТ рівень дофаміну.

Введення інсуліну знижувало рівень дофаміну та призводило до зміни мережевої структури мозку.

Це прямі докази того, як і де в мозку взаємодіють сигнали, що запускаються після їжі, зокрема викид інсуліну та системи винагороди,

– наголосили вчені.

Важливість результатів

Наразі науковці планують вивчити взаємодію дофаміну та інсуліну в головному мозку людей з ожирінням та діабетом та мають намір відновити нормальну функцію інсуліну за допомогою поведінкових чи фармацевтичних втручань.

Результати можуть відкрити нові стратегії лікування цукрового діабету другого типу та ожиріння.