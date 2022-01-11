У природі віруси не поєднуються

Британські вірусологи вивчили послідовності РНК нового варіанту вірусу і вважають, що у природі такий вірус не зустрічається.

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Дійсно, коронавіруси можуть генетично комбінуватися, але це трапляється рідко. Наразі, проаналізувавши мутацію Дельтакрон, вчені дійшли висновку, що це малоймовірно.

Послідовності кіпрського Дельтакрону виглядають явно штучними – вони не групуються на філогенетичному дереві,

– написав Том Пікок, вірусолог з відділу інфекційних захворювань Імперського коледжу Лондона.

Пояснення вчених

Джеффрі Барретт, голова ініціативи з геноміки COVID-19 у британському інституті Wellcome Sanger, сказав, що передбачувані мутації розташовані в частині геному, яка є вразливою для помилок у певних процедурах секвенування.

У ВООЗ теж відреагували

До слова, у Всесвітній організації охорони здоров'я теж повідомили, що наразі немає підстав говорити про комбінацію двох штамів коронавірусу. Адже Дельтакрон може бути результатом забруднення зразка.

Також в організації закликали не використовувати поняття "флурон" (одночасне захворювання на грип та коронавірус): "Ці слова мають на увазі комбінацію вірусів або їхніх варіантів, а цього не відбувається".

Що повідомляли про Дельтакрон