Нового штаму Дельтакрон не існує, – вчені заявили про помилку
Джерело:ScinceAlert
Експерти вважають, що гібридна мутація коронавірусу з Кіпру, про яку нещодавно повідомили, ймовірно, є помилкою.
У природі віруси не поєднуються
Британські вірусологи вивчили послідовності РНК нового варіанту вірусу і вважають, що у природі такий вірус не зустрічається.
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Дійсно, коронавіруси можуть генетично комбінуватися, але це трапляється рідко. Наразі, проаналізувавши мутацію Дельтакрон, вчені дійшли висновку, що це малоймовірно.
Послідовності кіпрського Дельтакрону виглядають явно штучними – вони не групуються на філогенетичному дереві,
– написав Том Пікок, вірусолог з відділу інфекційних захворювань Імперського коледжу Лондона.
Пояснення вчених
Джеффрі Барретт, голова ініціативи з геноміки COVID-19 у британському інституті Wellcome Sanger, сказав, що передбачувані мутації розташовані в частині геному, яка є вразливою для помилок у певних процедурах секвенування.
У ВООЗ теж відреагували
До слова, у Всесвітній організації охорони здоров'я теж повідомили, що наразі немає підстав говорити про комбінацію двох штамів коронавірусу. Адже Дельтакрон може бути результатом забруднення зразка.
Також в організації закликали не використовувати поняття "флурон" (одночасне захворювання на грип та коронавірус): "Ці слова мають на увазі комбінацію вірусів або їхніх варіантів, а цього не відбувається".
Що повідомляли про Дельтакрон
- На початку січня 2022 року на Кіпрі повідомили про новий варіант SARS-COV-2, який отримав назву Дельтакрон. Він нібито поєднав у собі властивості штамів Дельта та Омікрон.
- Професор Леонтіос Кострикіс сказав, що виявлені випадки зараження "вказують на еволюційний тиск на предковий штам з метою придбання цих мутацій, а не на результат однієї події рекомбінації".
- Але не всі вчені згодні з висновком кіпрських колег про те, що Дельтакрон – це продукт природного злиття штамів. Так професор Бірмінгемського університету Нік Ломан вважає його "технічним артефактом".