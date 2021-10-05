Епідеміолог, докторка медичних наук Наталія Виноград розповіла, чому небезпечний штам Дельта.

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Дельтою можуть інфікуватись вакциновані

За словами епідеміологині, уряд уже повинен думати про введення червоного рівня карантинних обмежень., адже пік захворюваності уже почався.

Ми вийдемо на максимальну кількість хворих у жовтні. Якщо зараз будуть адекватно запроваджені заходи, можна сподіватися, що ми стабілізуємо ситуацію до середини листопада,

– зазначила Виноград.

Зростання кількості госпіталізованих та смертності в Україні експертка пов'язує з "неадекватними карантинними заходами" та стверджує, що під час цієї хвилі коронавірусу страждатиме і вакцинована частина населення.

Цифри будуть залежати від своєчасного звернення людей за допомогою. На превеликий жаль, [помруть] не лише невакциновані, але і вакциновані. Цифри серед невакцинованих будуть вищі,

– зауважила епідеміологиня.

Та наголосила, що це однозначно відповідальність людей, які вчасно не здійснили вакцинацію, яка до того ж є безоплатною. Втім, Наталія Виноград погоджується, що це людський вибір, однак він може закінчитися серйозними втратами в людських життях.

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