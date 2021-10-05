Епідеміолог, докторка медичних наук Наталія Виноград розповіла, чому небезпечний штам Дельта.
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Дельтою можуть інфікуватись вакциновані
За словами епідеміологині, уряд уже повинен думати про введення червоного рівня карантинних обмежень., адже пік захворюваності уже почався.
Ми вийдемо на максимальну кількість хворих у жовтні. Якщо зараз будуть адекватно запроваджені заходи, можна сподіватися, що ми стабілізуємо ситуацію до середини листопада,
– зазначила Виноград.
Зростання кількості госпіталізованих та смертності в Україні експертка пов'язує з "неадекватними карантинними заходами" та стверджує, що під час цієї хвилі коронавірусу страждатиме і вакцинована частина населення.
Цифри будуть залежати від своєчасного звернення людей за допомогою. На превеликий жаль, [помруть] не лише невакциновані, але і вакциновані. Цифри серед невакцинованих будуть вищі,
– зауважила епідеміологиня.
Та наголосила, що це однозначно відповідальність людей, які вчасно не здійснили вакцинацію, яка до того ж є безоплатною. Втім, Наталія Виноград погоджується, що це людський вибір, однак він може закінчитися серйозними втратами в людських життях.
Актуально про ситуацію з COVID-19 в Україні
- Добовий приріст інфікованих майже 10 тисяч. До лікарень госпіталізували 1 881 пацієнта з ознаками хвороби. Від ускладнень коронавірусу померли 317 пацієнтів.
- За весь час пандемії в країні коронавірус діагностували у 2 469 856 мешканців країни. Станом на 5 жовтня жертвами коронавірусу стали 57 206 людей.
- Від початку вакцинальної кампанії щеплення зробили 7 242 115 людей, зокрема 7 242 113 з них отримали щонайменше одну дозу вакцини. Повністю імунізовані та отримали дві дози 5 820 725 людей (із них двоє отримали першу дозу за кордоном).