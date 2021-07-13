Кількість смертей від коронавірусу в Україні може сягнути від 54 тисяч до 70 тисяч вже у 2021 році. Про це під час онлайн-брифінгу заявив керівник Центру економіки охорони здоров`я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

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Згідно з даними KSE, нині по всій Україні стабільна ситуація з COVID-19 – рівень захворюваності перебуває на відносно невеликих показниках. Але ситуація може швидко змінитися через розповсюдження нових варіантів вірусу, зокрема штаму Дельта.

Україна зараз у зоні прямого ризику, незважаючи на стабільний спад захворюваності. Ми дійсно очікуємо спалах в Україні, починаючи вже з цього місяця. Потенційно спалах може початися і в наступному місяці, але дуже-дуже велика ймовірність, що спалах почнеться до вересня,

– заявив Ганиченко.

Смертність в країні також зросте

За прогнозами KSE, у третьому кварталі цього року не очікують великого зростання рівня смертності, навіть якщо розпочнеться спалах COVID-19. Але ось вже у четвертому кварталі, тобто з вересня, кількість померлих внаслідок хвороби може сягнути від 54 тисяч до 70 тисяч.

У минулому кварталі померло 19 тисяч осіб в результаті ускладнень від COVID-19. І ми не очікуємо навіть за "чорного" сценарію, що буде настільки багато померлих, як це було у другому кварталі. За моделюванням KSE, станом на кінець третього кварталу загальна кількість померлих від COVID-19 може сягнути від 54 тисяч до 70 тисяч,

– додав Юрій Ганиченко.

Ситуація з коронавірусом в Україні

Джерело: МОЗ