Різновид нового штаму отримав назву BA.2. Його знайшли в Академічній лабораторії у шведському місті Упсала 14 січня 2021 року.

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Вчені побоюються, що він може бути заразнішим, ніж початковий штам. Однак для того, щоб зробити будь-які висновки, необхідно провести більш детальні дослідження.

Випадків може бути більше

Крім того, є підозра, що в Упсалі може бути більше випадків BA.2, бо у деяких хворих на COVID-19 цю мутацію не виявили. Тому потрібне додаткове секвенування.

Довідка. Раніше цю мутацію штаму Омікрон також виявили у Норвегії та Данії, а також в індійській Калькутті, де вона почала широко поширюватися.

Що відомо про підвид Омікрону BA.2

Новий різновид Омікрону раніше підтвердив генетик Тео Сандерсон з Інституту Сенгера у Кембриджі, який займається дослідженням геному, а також молекулярна епідеміологиня з Бернського університету Емма Ходкрофт.

Вчені визначили ще один кластер послідовностей, які мають багато мутацій, що і "оригінальний" Омікрон (BA.1), але деякі відсутні і є інші та нові (мутації – 24 канал). Нові послідовності називаються BA.2,

– написала Ходкрофт.

Нагадаємо! На Харківщині підтвердили циркуляцію штаму коронавірусу Омікрон. Його виявили у 40% лабораторних зразків.

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