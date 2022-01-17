Нову мутацію штаму Оміркон виявили у Швеції
Джерело:Upsala Nya Tidning
У Швеції зафіксували нову мутацію штаму Омікрон. Як зазначають місцеві ЗМІ, підваріант виявили у трьох людей.
Різновид нового штаму отримав назву BA.2. Його знайшли в Академічній лабораторії у шведському місті Упсала 14 січня 2021 року.
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Вчені побоюються, що він може бути заразнішим, ніж початковий штам. Однак для того, щоб зробити будь-які висновки, необхідно провести більш детальні дослідження.
Випадків може бути більше
Крім того, є підозра, що в Упсалі може бути більше випадків BA.2, бо у деяких хворих на COVID-19 цю мутацію не виявили. Тому потрібне додаткове секвенування.Довідка. Раніше цю мутацію штаму Омікрон також виявили у Норвегії та Данії, а також в індійській Калькутті, де вона почала широко поширюватися.
Що відомо про підвид Омікрону BA.2
Новий різновид Омікрону раніше підтвердив генетик Тео Сандерсон з Інституту Сенгера у Кембриджі, який займається дослідженням геному, а також молекулярна епідеміологиня з Бернського університету Емма Ходкрофт.
Вчені визначили ще один кластер послідовностей, які мають багато мутацій, що і "оригінальний" Омікрон (BA.1), але деякі відсутні і є інші та нові (мутації – 24 канал). Нові послідовності називаються BA.2,
– написала Ходкрофт.
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