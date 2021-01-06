У Харкові розпочали зводити нову реанімацію для пацієнтів з коронавірусом. Відділення інтенсивної терапії відкриють в обласній інфекційній лікарні для дорослих.

Чиновники заговорили про потребу відкрити другу реанімацію ще влітку 2020 року, і презентували проєкт очільнику МОЗ, повідомляє "Depo Харків".

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Лікарі чекають на нову реанімацію, адже тамтешнє відділення від початку пандемії розширяли вже вдвічі. Воно майже постійно заповнене пацієнтами вщент.

Нове ж відділення обіцяли почати створювати ще на початку осені 2020 року. Але до будівництва стали лише цьогоріч. Мовляв, все затяглось через довгу паперову підготовку.

На жаль, процедура з оформленням документів, проєктної документації та проведення експертиз забрала дуже багато часу,

– пояснив Тарас Пастух, заступник голови ХОДА.

"Але наприкінці 2020 року ми підписали договір. Підрядна організація вже приступає до початку робіт", – запевнив представник облдержадміністрації.

Зауважимо, що обладнання для відділення вже закупили. Попередньо відкриття нової реанімації прогнозують на весну.

Як наголосив директора обласної інфекційної лікарні, це реанімаційне відділення є дуже потрібним, хоч і в загальному кількість госпіталізацій зараз зменшується.

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