Нову реанімацію для хворих на COVID-19 будують у Харкові: що відомо
У Харкові розпочали зводити нову реанімацію для пацієнтів з коронавірусом. Відділення інтенсивної терапії відкриють в обласній інфекційній лікарні для дорослих.
Чиновники заговорили про потребу відкрити другу реанімацію ще влітку 2020 року, і презентували проєкт очільнику МОЗ, повідомляє "Depo Харків".
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Лікарі чекають на нову реанімацію, адже тамтешнє відділення від початку пандемії розширяли вже вдвічі. Воно майже постійно заповнене пацієнтами вщент.
Нове ж відділення обіцяли почати створювати ще на початку осені 2020 року. Але до будівництва стали лише цьогоріч. Мовляв, все затяглось через довгу паперову підготовку.
На жаль, процедура з оформленням документів, проєктної документації та проведення експертиз забрала дуже багато часу,
– пояснив Тарас Пастух, заступник голови ХОДА.
"Але наприкінці 2020 року ми підписали договір. Підрядна організація вже приступає до початку робіт", – запевнив представник облдержадміністрації.
Зауважимо, що обладнання для відділення вже закупили. Попередньо відкриття нової реанімації прогнозують на весну.
Як наголосив директора обласної інфекційної лікарні, це реанімаційне відділення є дуже потрібним, хоч і в загальному кількість госпіталізацій зараз зменшується.
Коронавірус на Харківщині: основне
- Станом на 6 січня у Харківській області вже підтвердили 70 656 випадків коронавірусу.
- Від ускладнень, спричинених хворобою, померла 1 131 людина. Одужати вдалося 58 071 пацієнту.
- 17 грудня у німецькій клініці помер мер Харкова – Геннадій Кернес. Він лікувався там від COVID-19.
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