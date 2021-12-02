Зараз зарплата медиків в Україні перебуває "на критично низькому рівні". Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів лікар з медицини невідкладних станів ЛОЦЕМЛ МК й за сумісництвом керівник авіамедиків Володимир Ананєвич.

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За той час, що є ковідні доплати, людям стало трохи легше. Але знову ж таки, зараз НСЗУ вже не фінансує екстрену службу COVID-19 і, відповідно, ці доплати вже падають. НСЗУ платить за пролікований випадок у стаціонарі. А нам немає фінансування з квітня місяця.

– розповів Ананєвич.

Він зауважив, що у його Центрі зараз дещо краща ситуація з зарплатою, оскільки ще є доплати завдяки зекономленим коштам.

Але це питання місяця-двох. Максимум до кінця року, сподіваємося. Тобто ми повертаємося до тих зарплат, які були в доковідний період, але за ці два роки ціни значно зросли,

– уточнив він.

Він додав, що тема зарплат взагалі "болюча" в медицині. Оскільки навіть під час ковідних виплат були випадки, коли лікарі не доотримували зароблених коштів.