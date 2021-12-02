Скільки отримують працівники "швидкої" за роботу з COVID-хворими

Національна служба здоров'я України тепер доплачує лише за пролікований випадок коронавірусної хвороби. Лікарі та фельдшери швидкої допомоги не отримують жодних доплат за роботу з COVID-пацієнтами.

Зараз зарплата медиків в Україні перебуває "на критично низькому рівні". Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів лікар з медицини невідкладних станів ЛОЦЕМЛ МК й за сумісництвом керівник авіамедиків Володимир Ананєвич.

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За той час, що є ковідні доплати, людям стало трохи легше. Але знову ж таки, зараз НСЗУ вже не фінансує екстрену службу COVID-19 і, відповідно, ці доплати вже падають. НСЗУ платить за пролікований випадок у стаціонарі. А нам немає фінансування з квітня місяця.

– розповів Ананєвич.

Він зауважив, що у його Центрі зараз дещо краща ситуація з зарплатою, оскільки ще є доплати завдяки зекономленим коштам.

Але це питання місяця-двох. Максимум до кінця року, сподіваємося. Тобто ми повертаємося до тих зарплат, які були в доковідний період, але за ці два роки ціни значно зросли,

– уточнив він.

Він додав, що тема зарплат взагалі "болюча" в медицині. Оскільки навіть під час ковідних виплат були випадки, коли лікарі не доотримували зароблених коштів.

Скільки повинні отримувати медики за офіційними даними

Згідно з даними МОЗ, станом на липень 2020 року водій швидкої отримував 3,8 – 4,2 тисячі гривень на місяць, диспетчер – до 6 тисяч гривень, лікар – до 7 тисяч гринвень, фельдшер – 4 – 6 тисяч гривень.

Тим часом дані НСЗУ свідчать, що у першій половині 2021 року середня заробітна плата у цій сфері значно зросла. Середньомісячні витрати на оплату праці екстреної медичної допомоги за перший квартал 2021 року склали: майже 30 тисяч гривень – лікарям, 25 тисяч гривень – середньому медичному персоналу і понад 12 тисяч гривень – молодшому медперсоналу.

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