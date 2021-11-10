Це підтвердила народна депутатка Ольга Стефанишина. Окрім Наталії Гусак, у фінальному етапі конкурсу брали участь Дмитро Самофалов (виконувач обов'язків голови НСЗУ) та Тетяна Бойко (заступниця голови НСЗУ).

До теми Як обрати хорошого сімейного лікаря

Довідка: Глава Національної служби здоров'я України – важлива посада, оскільки відомство займається фінансуванням всієї медичної системи. НСЗУ оплачує послуги для пацієнтів, розподіляє гроші між медичними закладами, виплачує лікарням гроші тощо. Що відомо про Наталію Гусак

Наталія Гусак з 2020 року працює заступницею голови Чернівецької облдержадміністрації. Там вона курує медичний напрямок та очолює госпітальну раду. Раніше вона була регіональною координаторкою з підтримки реформи охорони здоров'я в Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Окрім своєї політичної діяльності, Гусак відома у Чернівецькій області громадська активістка та експертка програми "U-LEAD з Європою" у медичній сфері.

Згідно з декларацією, Наталія Гусак одружена. Разом з Юрієм Гусаком вони виховують трьох доньок. Чоловік чиновниці займається підприємницькою діяльністю. Сім'я Гусаків проживаю в Чернівцях.

Як проводився конкурс

Конкурс складався з двох етапів. Перший відбувався за участі міжнародних експертів та працівників МОЗ, а на другому етапі проводилася особиста співбесіда з очільником міністерства. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко одразу.