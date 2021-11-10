Це підтвердила народна депутатка Ольга Стефанишина. Окрім Наталії Гусак, у фінальному етапі конкурсу брали участь Дмитро Самофалов (виконувач обов'язків голови НСЗУ) та Тетяна Бойко (заступниця голови НСЗУ).
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- Наталія Гусак з 2020 року працює заступницею голови Чернівецької облдержадміністрації. Там вона курує медичний напрямок та очолює госпітальну раду. Раніше вона була регіональною координаторкою з підтримки реформи охорони здоров'я в Чернівецькій та Івано-Франківській областях.
- Окрім своєї політичної діяльності, Гусак відома у Чернівецькій області громадська активістка та експертка програми "U-LEAD з Європою" у медичній сфері.
- Згідно з декларацією, Наталія Гусак одружена. Разом з Юрієм Гусаком вони виховують трьох доньок. Чоловік чиновниці займається підприємницькою діяльністю. Сім'я Гусаків проживаю в Чернівцях.
Як проводився конкурс
Конкурс складався з двох етапів. Перший відбувався за участі міжнародних експертів та працівників МОЗ, а на другому етапі проводилася особиста співбесіда з очільником міністерства. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко одразу.