Національну службу здоров'я очолила Наталія Гусак: що про неї відомо

Кабмін визначив переможців конкурсу на посаду державної служби категорії "А". Головою Національної служби здоров’я стала Гусак Наталія Борисівна

Це підтвердила народна депутатка Ольга Стефанишина. Окрім Наталії Гусак, у фінальному етапі конкурсу брали участь Дмитро Самофалов (виконувач обов'язків голови НСЗУ) та Тетяна Бойко (заступниця голови НСЗУ).

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Що відомо про Наталію Гусак

Наталія Гусак з 2020 року працює заступницею голови Чернівецької облдержадміністрації. Там вона курує медичний напрямок та очолює госпітальну раду. Раніше вона була регіональною координаторкою з підтримки реформи охорони здоров'я в Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Окрім своєї політичної діяльності, Гусак відома у Чернівецькій області громадська активістка та експертка програми "U-LEAD з Європою" у медичній сфері.

Згідно з декларацією, Наталія Гусак одружена. Разом з Юрієм Гусаком вони виховують трьох доньок. Чоловік чиновниці займається підприємницькою діяльністю. Сім'я Гусаків проживаю в Чернівцях.

Як проводився конкурс

: Глава Національної служби здоров'я України – важлива посада, оскільки відомство займається фінансуванням всієї медичної системи. НСЗУ оплачує послуги для пацієнтів, розподіляє гроші між медичними закладами, виплачує лікарням гроші тощо.

Конкурс складався з двох етапів. Перший відбувався за участі міжнародних експертів та працівників МОЗ, а на другому етапі проводилася особиста співбесіда з очільником міністерства. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко одразу.