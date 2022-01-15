Нудьга виявилася фактором садистської поведінки

Група дослідників з Орхуського університету виявила докази того, що нудьга може бути фактором, який провокує садистську поведінку.

Попередні дослідження показали, що велика кількість людей проявляють садистську поведінку, зокрема: образи інших, глузування, знущання чи фізичне насильство. Загалом є багато способів завдати болю іншим людям.

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У новій роботі дослідники розглянули роль нудьги у такій поведінці. Щоб дізнатися більше, вчені розглянули 9 унікальних досліджень на цю тему:

У першому дослідники розсилали оцінки особистості велику кількість людей і включали кілька питань про нудьгу. Більш пильний погляд показав, що люди частіше зізнавались у навмисному заподіянні шкоди іншим, коли їм було нудно.

У другому дослідженні вивчили зусилля, в яких брали участь військові, що завдавали шкоди своїм колегам. Знову виявили, що нудьга, мабуть, зіграла свою роль.

Третє дослідження включало вивчення "тролінгової" поведінки людей в Інтернеті. Воно показало, що люди повідомляли про те, що роблять це частіше, коли їм нудно.

У четвертому дослідженні науковці спостерігали за тим, як дорослі ображають дітей словесно чи фізично, і знову виявили, що одним із факторів була нудьга.

Експерименти на людях

Відзначивши, що всі перші 4 дослідження були засновані на сценаріях самозвітів, дослідники розглянули інші дослідження, які включали проведення експериментів та вивчення результатів.

У першому добровольців просили подивитися відеоролики (деякі з яких були нуднішими, ніж інші). Під час перегляду добровольцям дозволили пропустити личинок через кавомолку, щоб розвіяти нудьгу (насправді жодна личинка не постраждала). Дослідники виявили, що більшість перемелювання личинок були зроблені тими людьми, які дивились нудніші відео.

У двох інших експериментах онлайн-добровольцям дозволили вирішити, чи дати більше грошей іншому учаснику, чи відняти кошти з його рахунку. Обидва дослідження показали, що коли людям було нудно, вони частіше віднімали гроші з рахунків інших.

У підсумку дослідники припустили, що нудьга, мабуть, грає роль у садистській поведінці й що вона, ймовірно, пов'язана зі спробами пом'якшити негативні почуття, пов'язані з нудьгою.