У Нью-Йорку викрили незаконну схему з вакцинами від COVID-19 у лікарнях
В американському штаті Нью-Йорк поліція перевіряє інформацію про шахрайську схему отримання вакцини від COVID-19, яку незаконно надавали приватним особам. Все тому, що раніше кілька лікарень відкрили вільний запис на щеплення через інтернет.
Деталі інциденту
Мережа клінік Parcare, що надає медичну допомогу в окрузі Оридж, могла незаконно отримати вакцину від коронавірусу та перенаправити її в інші медичні установи штату. Про це повідомила пресслужба департаменту охорони здоров'я штату.
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Крім того, співробітників Parcare підозрюють у передачі препарату представникам громадськості, що порушує чинний план вакцинації.
Департамент надасть допомогу поліції в розслідуванні кримінальної справи. У разі доказів провини учасники шахрайської схеми будуть притягнуті до відповідальності по всій строгості закону,
– мовиться у повідомленні.
Що відомо про мережу клінік Parcare
- У мережу Parcare входять 6 клінік в Ориджині і Брукліні. Медустанови переважно обслуговують представників єврейської діаспори.
- Генеральний директор мережі Гері Шлезінгер відкрито заявляв, що його установи отримали 3,5 тисячі доз вакцини виробництва компанії Moderna.
- Parcare обіцяв дати вакцину всім громадянам старше 60 років, хто зареєструється на щеплення через інтернет за принципом "хто перший".
- Такий підхід порушує план вакцинації, згідно з яким спочатку вакцину отримують працівники охорони здоров'я.
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