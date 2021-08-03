Уряд уже схвалив рішення
Відповідний дозвіл дало Міністерство охорони здоров'я після клінічних випробувань та оцінок.
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Деталі дослідження
Влада країни заявила, що в червні під час дослідження аналізували імунну відповідь на вакцину у 900 дітей-добровольців.
У дослідженні вакцини Sinopharm, яке проходило в Китаї, брали участь деякі члени правлячої родини Абу-Дабі. Вони супроводжували своїх дітей та племінників.
Водночас результати дослідження ще не опублікували.
Актуально про COVID-вакцинацію в ОАЕ
Згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я ОАЕ, станом на початок серпня понад 78% населення, а це приблизно 9 мільйонів людей, отримали першу дозу вакцини.
А 70% населення отримали дві дози, відтак закінчили вакцинацію.
В країні провели фазу третіх клінічних випробувань вакцини, виготовленої державним китайським виробником ліків Sinopharm, і розпочали її виробництво у рамках спільного підприємства між Sinopharm та технологічною компанією, що розташована в Абу-Дабі.
Що відомо про вакцинацію дітей проти COVID-19
- Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала рекомендації, згідно з якими дітей можна вакцинувати проти коронавірусу.
- Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило Pfizer-BioNTech для щеплення дітей у віковій категорії 12 – 15 років.
- У Німеччині вже проводиться вакцинація препаратом Pfizer-BioNTech дітей з 12 років, які мають певні захворювання.
- Також вакциною виробництва Pfizer-BioNTech дітей щеплюють з 12 років в Австрії, Румунії та Італії. В Угорщині вакцинація дозволена з 16 років.
- Ізраїль дозволив вакцинацію дітей ще на початку червня.
- В Китаї дітей прищеплюють з 3 років препаратом CoronaVac.
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