В ОАЕ дітей з 3 років вакцинуватимуть проти коронавірусу

Об'єднані Арабські Емірати повідомили, що вакцинуватимуть проти коронавірусу дітей у віці від 3 до 17 років. Щеплення проводитимуть китайською вакциною Sinopharm.

Уряд уже схвалив рішення

Відповідний дозвіл дало Міністерство охорони здоров'я після клінічних випробувань та оцінок.

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Деталі дослідження

Влада країни заявила, що в червні під час дослідження аналізували імунну відповідь на вакцину у 900 дітей-добровольців.

У дослідженні вакцини Sinopharm, яке проходило в Китаї, брали участь деякі члени правлячої родини Абу-Дабі. Вони супроводжували своїх дітей та племінників.

Водночас результати дослідження ще не опублікували.

Актуально про COVID-вакцинацію в ОАЕ

Згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я ОАЕ, станом на початок серпня понад 78% населення, а це приблизно 9 мільйонів людей, отримали першу дозу вакцини.

А 70% населення отримали дві дози, відтак закінчили вакцинацію.

В країні провели фазу третіх клінічних випробувань вакцини, виготовленої державним китайським виробником ліків Sinopharm, і розпочали її виробництво у рамках спільного підприємства між Sinopharm та технологічною компанією, що розташована в Абу-Дабі.

Що відомо про вакцинацію дітей проти COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала рекомендації, згідно з якими дітей можна вакцинувати проти коронавірусу.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило Pfizer-BioNTech для щеплення дітей у віковій категорії 12 – 15 років.

У Німеччині вже проводиться вакцинація препаратом Pfizer-BioNTech дітей з 12 років, які мають певні захворювання.

Також вакциною виробництва Pfizer-BioNTech дітей щеплюють з 12 років в Австрії, Румунії та Італії. В Угорщині вакцинація дозволена з 16 років.

Ізраїль дозволив вакцинацію дітей ще на початку червня.

В Китаї дітей прищеплюють з 3 років препаратом CoronaVac.

Міністерство охорони здоров'я України затвердило рекомендації вакцинації проти коронавірусу дітей від 12 років у деяких випадках. Вакцинувати дітей дозволили препаратом Comirnaty від Pfizer/BioNTech.

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