Багаті країни краще забезпечені вакцинами
- В ОАЕ було введено 15,5 мільйона доз вакцини. Цієї кількості достатньо для імунізації 72,1% 10-мільйонного населення країни.
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- На другому місці – Сейшельські острови – вакциновано 71,7% населення.
Головне про компанію вакцинації в ОАЕ
- ОАЕ нещодавно схвалили для використання вакцину Moderna. Також в країні доступні вакцини компаній Pfizer і AstraZeneca.
- Програму вакцинації в країні забезпечує Sinopharm, яку виробляють на місцевому рівні.
- Уряд заявив, що планує запропонувати третій укол вакцини Sinopharm людям, які вже отримали дві дози.
Захворюваність на COVID-19 в ОАЕ
Попри найкращі результати вакцинальної кампанії в ОАЕ, захворюваність в країні досі є високою.
Зокрема, США, Саудівська Аравія і Об'єднане Королівство нещодавно включили ОАЕ у список країн, поїздки в які не рекомендовані через зростання захворюваності на COVID-19.
Станом на 5 липня в ОАЕ зареєстрували близько 640 тисяч випадків інфікування коронавірусом, жертвами недуги стали 1,8 тисячі хворих.