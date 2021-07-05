В ОАЕ найвищий рівень вакцинації проти COVID-19: понад 70%

Об'єднані Арабські Емірати стали "найбільш вакцинованою" країною у світі – другу дозу вакцини проти COVID-19 отримали уже 72,1% населення.

Багаті країни краще забезпечені вакцинами

В ОАЕ було введено 15,5 мільйона доз вакцини. Цієї кількості достатньо для імунізації 72,1% 10-мільйонного населення країни.

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На другому місці – Сейшельські острови – вакциновано 71,7% населення.

Головне про компанію вакцинації в ОАЕ

ОАЕ нещодавно схвалили для використання вакцину Moderna. Також в країні доступні вакцини компаній Pfizer і AstraZeneca.

Програму вакцинації в країні забезпечує Sinopharm, яку виробляють на місцевому рівні.

Уряд заявив, що планує запропонувати третій укол вакцини Sinopharm людям, які вже отримали дві дози.

Захворюваність на COVID-19 в ОАЕ

Всього у 180 країнах вакцинували від коронавірусу понад 3 мільярди людей, причому країни й регіони з найвищими доходами вакцинуються більш ніж в 30 разів швидше, ніж країни з найнижчими доходами.

Попри найкращі результати вакцинальної кампанії в ОАЕ, захворюваність в країні досі є високою.

Зокрема, США, Саудівська Аравія і Об'єднане Королівство нещодавно включили ОАЕ у список країн, поїздки в які не рекомендовані через зростання захворюваності на COVID-19.

Станом на 5 липня в ОАЕ зареєстрували близько 640 тисяч випадків інфікування коронавірусом, жертвами недуги стали 1,8 тисячі хворих.