Об'єднані Арабські Емірати можуть стати першою країною в світі, де з'явиться колективний імунітет проти COVID-19. Станом на 3 березня в країні ввели вже першу дозу вакцини більш ніж 60% населення, заявили у Національному управлінні з надзвичайних ситуацій ОАЕ.

Фахівець з невідкладної медичної допомоги Фуад ар-Рахаль заявив, що вже зовсім скоро ОАЕ може стати першою країною, яка досягне колективного імунітету.

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При цілеспрямованих зусиль уряду у боротьбі з пандемією ОАЕ незабаром може стати першою країною, в якій провели вакцинацію всього населення, досягнувши таким чином колективного імунітету,

– наголосив Фуад ар-Рахаль.

Додамо, що наразі в ОАЕ доступні чотири вакцини – Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm і російський "Супутник V". Населення ОАЕ складає близько 9,5 млн осіб.

До слова, ОАЕ посідають друге місце за темпами вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Експерти також вважають, що влада також своєчасно вжила всіх заходів для боротьби з пандемією.

"Від початку пандемії ми бачили, що уряд ОАЕ вживає всіх запобіжних заходів у сфері охорони здоров'я і дотримується міжнародних рекомендацій щодо запобігання і стримування поширення коронавірусу, а також лікує інфікованих COVID-19", – наголосив ар-Рахаль.



Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу