Обережно, гриби: як обрати, щоб не отруїтися

Дощове та тепле літо – сезон грибів. У МОЗ кажуть, що найбезпечніші гриби можна знайти у магазинах, оскільки у торговельних мережах вони проходять спеціальну перевірку. Тож там ви точно не придбаєте отруйні.
Відповідно, купувати гриби на стихійному ринку у відомстві не радять. Так само як і виходити по них на "полювання".
До теми Пік грибного сезону: як відрізнити отруйний гриб від їстівного
Але якщо ви таки вирішили взяти кошик і піти по гриби, необхідно знати декілька основних правил:
- Збирайте лише ті гриби, які добре знаєте. Уважно перевірте їх ще вдома.
- Не беріть занадто молоді чи старі гриби – їх легко переплутати з отруйними.
- Гриби вбирають отруйні речовини, зокрема важкі метали. Тому не збирайте їх поблизу трас, промпідприємств чи забруднених територій.
- Не збирайте гриби в суху погоду. Тоді в них більша концентрація токсинів.
Як краще готувати гриби
Гриби полюбляють свіжість, тож готувати їх варто впродовж першої доби після збирання. Після приготування зберігайте гриби в холодильнику, але не більше ніж добу.
Обварюйте їх в підсоленій воді не менше трьох разів по пів години.
Симптоми отруєння грибами:
- нудота;
- блювання;
- різкий біль у животі;
- діарея;
- запаморочення;
- підвищення температури тіла;
- зниження пульсу;
- задуха;
- судоми;
- відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги);
- марення, поява галюцинацій, головний біль.
Що робити перед приїздом швидкої допомоги?
Поки лікарі їдуть, промийте шлунок звичайною водою. Дотримуйтеся постільного режиму та пийте багато рідини, щоб відновити водно-сольовий баланс та вивести токсини. Прийміть активоване вугілля чи інші сорбенти.
Пити алкоголь, їсти будь-яку їжу чи молочні продукти категорично забороняється – це тільки пришвидшить всмоктування токсинів в організм.Усе, що варто знати про небезпечні гриби та їхній детальний опис можна прочитати та навіть побачити в брошурі Центру громадського здоров’я.
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