Загалом в країні виявили 6 інфікованих штамом Омікрон. У кожного з них хвороба протікає у легкій формі.

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У яких містах зафіксували випадки Омікрон

У Стамбулі – 1,

В Ізмірі – 5.

В усіх 6 випадках госпіталізація не знадобилася. Захворювання перебігає у легкій формі, пацієнти під амбулаторним спостереженням,

– заявив Фахреттін Коджа.

Міністр закликав громадян дотримуватися всіх встановлених епідеміологічних вимог та обмежень.

Ситуація з коронавірусом в Туреччині

За минулу добу, 12 грудня, в Туреччині виявили майже 18 тисяч нових хворих на коронавірус. 182 людини померли, натомість майже 22 648 інфікованих одужали. Наразі 82,03% дорослого населення країни повністю імунізовано від коронавірусу.

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