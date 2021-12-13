Обережно, Омікрон: новий штам виявили у кількох містах Туреччини

13 грудня 2021 , 12:35
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Джерело:

Akşam

У Туреччині зареєстрували перші випадки зараження штамом коронавірусу Омікрон. Інформацію підтвердив міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа.

Загалом в країні виявили 6 інфікованих штамом Омікрон. У кожного з них хвороба протікає у легкій формі.

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У яких містах зафіксували випадки Омікрон

  • У Стамбулі – 1,
  • В Ізмірі – 5.

В усіх 6 випадках госпіталізація не знадобилася. Захворювання перебігає у легкій формі, пацієнти під амбулаторним спостереженням,
– заявив Фахреттін Коджа.

Міністр закликав громадян дотримуватися всіх встановлених епідеміологічних вимог та обмежень.

Ситуація з коронавірусом в Туреччині

За минулу добу, 12 грудня, в Туреччині виявили майже 18 тисяч нових хворих на коронавірус. 182 людини померли, натомість майже 22 648 інфікованих одужали. Наразі 82,03% дорослого населення країни повністю імунізовано від коронавірусу.

Штам коронавірусу Омікрон: основне

  • За останніми даними, Омікрон зафіксували в 63 країнах світу.
  • Новий варіант B.1.1.529 вперше зафіксували вчені з Імперського коледжу Лондона.
  • Омікрон відрізняється від інших штамів тим, що містить понад 50 мутацій. Серед них 32 зміни у спайковому білку SARS-CoV-2.
  • Варіант коронавірусу Омікрон у 4,2 раза більше передається на ранній стадії, ніж Дельта.
  • У ВООЗ кажуть, що новий варіант коронавірусу Омікрон поширюється швидше, ніж Дельта. Але, попри це, він є не таким небезпечним – стрибок захворюваності в Південній Африці не спричинив зростання госпіталізацій.
  • Попередні дослідження свідчать, що новий штам спроможний знижувати ефективність вже розроблених вакцин проти коронавірусу.
Автор: Анастасія Кушпіт