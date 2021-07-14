Обережно, це фейк: авіакомпанії хочуть заборонити літати вакцинованим через ризик тромбозів

У мережі поширюють неправдиву інформацію про те, що авіакомпанії начебто почали переговори про заборону літати вакцинованим. Причина – буцім через утворення тромбів на великих висотах.

Втім, жодних підтверджень цієї інформації зараз немає. Ба більше, фейк вже спростовували незалежні міжнародні фактчекери.

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Що кажуть міжнародній компанії

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) заявила, що не знає про авіакомпанії, які розглядали би подібну заборону для вакцинованих. Навпаки – асоціація підтримує необмежений доступ до подорожей для вакцинованих.

IATA – це торгова асоціація, яка представляє 290 авіакомпаній по всьому світу. Це 82% від загального обсягу повітряного руху у світі.

Австралійські авіакомпанії також заперечують, що вони начебто збиралися заборонити літати вакцинованим.

Ба більше, Центри з контролю та профілактики захворювань в США (CDC) рекомендують не подорожувати до отримання вакцини. Повністю щеплені люди з меншою ймовірністю інфікуються і поширюють COVID-19.

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Чи справді може утворитись тромб на висоті

Зазначають, що тромбоз глибоких вен дійсно є ризиком для деяких пасажирів, що подорожують на великі відстані – ті можуть нерухомо довго сидіти в обмеженому. Але це не ті тромби, які в рідкісних випадках можуть утворюються після вакцинації проти COVID-19.

Немає доказів того, що авіаперевезення можуть збільшити ризик утворення тромбів у людей, які отримали вакцини проти COVID-19.