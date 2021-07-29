Обговорювали загадку походження коронавірусу: Блінкен зустрівся з главою ВООЗ
Джерело:твітер Блінкена
Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з главою Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедросом Адханом Гебрейесусом у Кувейті, що в Азії. Вони обговорили подальші плани вивчення походження коронавірусу SARSr-CoV-2.
Блінкен наголосив, що США підтримує плани ВООЗ щодо проведення додаткових досліджень про походження COVID-19. Зокрема, у Китаї.
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Як відомо, у КНР відмовилися від додаткових перевірок лабораторій та ринків на своїй території. Вони сказали, що не допомагатимуть відомству. Це засудили в США.
На зустрічі з Генеральним директором Тедросом ми обговорили порятунок життів, як припинити цю пандемію та покращивши глобальну безпеку здоров'я. США підтримує ВООЗ,
– написав держсекретар США.
У заяві Держдепартаменту США мовиться про те, що Блінкен підкреслив необхідність того, щоб наступний етап розслідування пандемії був "своєчасним, заснованим на фактах, прозорим, керованим експертами і вільним від втручання".
Він підкреслив важливість об'єднання міжнародної спільноти з цього питання, яке викликає критичну стурбованість.
Дослідження про походження коронавірусу
- Як відомо, перші випадки COVID-19 зареєстрували в місті Ухань в грудні 2019 року. Китай неодноразово відкидав теорії про те, що вірус просочився з однієї з його лабораторій.
- Лише у січні 2021 року група експертів ВООЗ відвідала Китай, а зокрема Уханьський інститут вірусології.
- У звіті вони зазначили, що, ймовірно, вірус від диких тварин передався людині. Сказали, що витік з інституту малоймовірний.
- Проте в США наголосили, що влада Китаю не дала вченим перевірити деяку інформацію.
- У травні 2021 року президент США Джо Байден доручив спецслужбам посилити пошук джерела. Результати просили оприлюднити до вересня.
- Голова ВООЗ також заявляв, що питання витоку з WIV рано виключати.