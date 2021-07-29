Обговорювали загадку походження коронавірусу: Блінкен зустрівся з главою ВООЗ

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з главою Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедросом Адханом Гебрейесусом у Кувейті, що в Азії. Вони обговорили подальші плани вивчення походження коронавірусу SARSr-CoV-2.

Блінкен наголосив, що США підтримує плани ВООЗ щодо проведення додаткових досліджень про походження COVID-19. Зокрема, у Китаї.

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Як відомо, у КНР відмовилися від додаткових перевірок лабораторій та ринків на своїй території. Вони сказали, що не допомагатимуть відомству. Це засудили в США.

На зустрічі з Генеральним директором Тедросом ми обговорили порятунок життів, як припинити цю пандемію та покращивши глобальну безпеку здоров'я. США підтримує ВООЗ,

– написав держсекретар США.

У заяві Держдепартаменту США мовиться про те, що Блінкен підкреслив необхідність того, щоб наступний етап розслідування пандемії був "своєчасним, заснованим на фактах, прозорим, керованим експертами і вільним від втручання".

Він підкреслив важливість об'єднання міжнародної спільноти з цього питання, яке викликає критичну стурбованість.

Дослідження про походження коронавірусу