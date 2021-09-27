24 вересня слідчі Головного управління Нацполіції в області провели обшуки у службових кабінетах одного з лікувальних закладів Житомира та низці аптечних пунктів. Виявилось, що до схеми був залучений завідувач одного з відділень лікарні.

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Окрім цього, до реалізації схеми він залучив свою колегу. Про це йдеться у зібраних свідченнях досудового розслідування.

Як організували схему: попередня інформація

Медики призначали препарати реальним хворим, які проходили протипухлинну терапію, але не видавали їх пацієнтам.

Згодом ліки по документах списували, а у реальності продавали їх представникам приватних аптекарських мереж у кількох областях України за значно заниженими цінами.

Згідно з наявною інформацією, така схема діяла принаймні упродовж останніх пів року, щомісячно забезпечуючи дохід організаторам у розмірі близько півмільйона гривень.

У службових кабінетах лікарів та в аптечних пунктах провели обшуки. З автомобіля одного з учасників злочинної схеми було вилучили готівку у майже півмільйона гривень та чергову партію ліків (50 пачок вартісного протипухлинного препарату).



Ліки, які мали видавати онкохворим пацієнтам безкоштовно / Фото Національна поліція

Яке покарання "світить" зловмисникам

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників протиправної діяльності.

Правопорушникам передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років (3 ст. 191 КК України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).