Руслан Добровольський – сімейний лікар, який має понад 20 років професійного стажу. Він поділився таємницями своєї складної роботи. Чому у лікарів нерозбірливий почерк, що найбільше дратує у своїй професії та чи обманюють пацієнти, аби отримати лікарняний – читайте далі.

Що потрібно знати про роботу сімейного лікаря

Лікар-терапевт та сімейний лікар. У чому різниця?

Повноваження і вимоги до сімейного лікаря є значно вищими, ніж до лікаря-терапевта. Сімейний лікар має забезпечити всю сім'ю здоров'ям – від дітей до людей похилого віку. Однак, на жаль, зараз він більше забезпечує лікуванням, але мав би саме здоров'ям.

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Чи має сімейний лікар розбиратися у всіх хворобах?

В принципі, він має розбиратися в нормі. Якщо він бачить, що є відхилення від неї, і орієнтується в цьому – тоді проводить лікування. Якщо не орієнтується, тоді звертається до лікарів-спеціалістів.

Скільки пацієнтів ви можете прийняти за день?

Найбільша кількість, яка запам'яталася, була в період спалаху інфекції. По 15 – 10 хвилин на пацієнта, отже виходило по 30 людей у день. Є колеги, які приймали до 70 осіб в день. Це колосальне навантаження.

Чому в лікарів нерозбірливий почерк?

До мене нещодавно звернувся пацієнт з цим питанням. Потім побачив, скільки документації потрібно заповнювати на один візит. Треба:

пацієнта прийняти;

заповнити документи;

в комп'ютері відзначити.

Він зрозумів, що почерк – суто для того, аби миттєво заповнити те, що потрібно. Тому навіть, якщо спочатку почерку був розбірливий, з часом він стає таким, яким ми бачимо.