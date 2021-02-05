Чи обманюють пацієнти заради лікарняного: сімейний лікар поділився секретами професії
Руслан Добровольський – сімейний лікар, який має понад 20 років професійного стажу. Він поділився таємницями своєї складної роботи. Чому у лікарів нерозбірливий почерк, що найбільше дратує у своїй професії та чи обманюють пацієнти, аби отримати лікарняний – читайте далі.
Джерело:24 канал
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Чи має сімейний лікар розбиратися у всіх хворобах?
В принципі, він має розбиратися в нормі. Якщо він бачить, що є відхилення від неї, і орієнтується в цьому – тоді проводить лікування. Якщо не орієнтується, тоді звертається до лікарів-спеціалістів.
Скільки пацієнтів ви можете прийняти за день?
Найбільша кількість, яка запам'яталася, була в період спалаху інфекції. По 15 – 10 хвилин на пацієнта, отже виходило по 30 людей у день. Є колеги, які приймали до 70 осіб в день. Це колосальне навантаження.
Чому в лікарів нерозбірливий почерк?
До мене нещодавно звернувся пацієнт з цим питанням. Потім побачив, скільки документації потрібно заповнювати на один візит. Треба:
- пацієнта прийняти;
- заповнити документи;
- в комп'ютері відзначити.
Він зрозумів, що почерк – суто для того, аби миттєво заповнити те, що потрібно. Тому навіть, якщо спочатку почерку був розбірливий, з часом він стає таким, яким ми бачимо.
Лікарів критикують за нерозбірливий почерк / Фото з соцмереж
Чи обманюють вас пацієнти, щоб отримати лікарняний?
В принципі, буває таке. На жаль, тільки в Україні лікарняний – це фінансовий документ, за яким пацієнт намагається десь піти з роботи. В інших – не так. Якщо людина почувається так, що не може піти на роботу, вона вже є хворою. Тобто, коли людина звернулася за лікарняним, вона відчуває, що має якісь негаразди зі здоров'ям – чи психічним, чи соціальним.
Чи звертаються лікарі за допомогою до колег
Чи звертаєтеся ви за допомогою до інших лікарів?
Безперечно, що більшість лікарів ставлять самі собі діагнози. Але коли в чомусь не розбирається, тоді вже звертається до колег.
Як ставитеся до пацієнтів, які самі собі ставлять діагнози?
Це дуже цікаві пацієнти. Вони якраз тримають нас у тонусі. Адже пацієнт, який має своє вузьке захворювання, може знати такі нюанси, про які деколи щось навіть не знаєш. Вони і підштовхують нас, аби ми розвивалися і дізнавалися про нові тенденції.
Коньяк чи цукерки?
Насамперед має бути подяка. Та й лікування є не послугою, а мистецтвом. Кожен пацієнт – індивідуальний, відтак з одним і тим самим лікуванням до них не підійдеш. Кожна ситуація вимагає свого підходу. Якщо знайшли спільне бачення, як вийти з захворювання – в принципі, завжди приємно, коли пацієнт дякує.
Що для вас є найважчим у роботі?
Найважче – це тоді, коли ти не можеш допомогти. Є ситуації, коли і онкологічні хворі, і соматичні. Коли не можна допомогти, і розводиш руками.
Інтерв'ю з сімейним лікарем Русланом Добровольським / Фото 24 каналу
А що найбільше подобається в роботі сімейного лікаря?
Коли результат є, тоді й подобається. Коли людина приходить і , як ви кажете, є вдячною.
Що вас найбільше дратує?
Є пацієнти, які зациклюються на своїй хворобі. І тут важливо не стільки фізичне лікування, скільки психічне. Це також належить до сфери діяльності сімейного лікаря. Просто з навантаженням у 1 800 людей в сімейного лікаря, на жаль, на це не вистачає часу.
Як ви ставитеся до гомеопатії?
Зараз по всіх ЗМІ поширюється інформація, що це є шарлатанство, фуфломіцини, неефективні ліки. В принципі, ми багато чого не знаємо у своєму організмі. Не знаємо, як на нього діють певні чинники. І від цього ми деколи приймаємо неправильні рішення.
Що таке гомеопатія?Вид альтернативної медицини, який заснований на принципі, що подібне лікується подібним, тільки в мінімальній пропорції.
Гомеопатія допомагає, коли гомеопати рекомендують пацієнтам режим, який допоможе і без препаратів. Наприклад, застуда лікується протягом тижня, якщо відпочивати, висипатися і пити багато води.
У США у 2016 році виробників гомеопатії зобов'язали вказувати на упаковці, що вона не має доведеної ефективності. А Британська служба охорони здоров'я у 2017 році випустила вказівку для лікарів не призначати гомеопатичні препарати пацієнтам.
Щодо гомеопатії – диму без вогню не буває, і результат є. Але якщо досліджувати роботи Самюеля Ганемана, родоначальника гомеопатії, там усе набагато глибше, ніж ті препарати, які зараз продаються. Відтак це велика наука, яку потрібно досліджувати. А ось таке поверхневе ставлення веде до дискредитації методу.
Чи дратують вас повідомлення пацієнтів у застосунках?
Ось з цими застосунками – зовсім інша пісня. Тому що телефонує пацієнт і каже, що надіслав свій рентген у Telegram чи WhatsApp. Я кажу: "Друзі, якщо я буду всі додатки дивитися, то в мене не вистачить часу". Відтак домовляємося з пацієнтами про якийсь канал зв'язку і що вони будуть телефонувати у разі критичної необхідності. Тому що не завжди дивишся ці додатки, а дещо можеш пропустити. Тож якщо є термінова справа, перетелефонуйте мені.
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Чи існують так звані договори між лікарями та фармакологічними компаніями?
Будемо говорити чесно, в окремих випадках все-таки є. Рідко, але буває. Зараз був прийнятий закон про заборону таких договорів, і це вже є кримінальним правопорушенням. Тому, якщо хтось матиме такі факти, то можна вже судитися як з фірмою-виробником чи їхніми представниками, так і з лікарем, який зловживає своїм правом виписувати певні медикаменти.
Чи приходять до сімейного лікаря пацієнти, аби просто поговорити
Чи приходять до вас пацієнти просто поговорити?
Так, але інколи це теж потрібно. Свого часу нам пояснювали, що лікар має виявити психологічну проблему, а потім направити до психолога. Однак питання – чому лікар не може поговорити з пацієнтом. Мені тоді відповіли, що медик не має на це часу. Однак виходить, що в сімейного лікаря немає часу, а в психолога – є. У нас ось це навантаження, коли ми питання психологічного і соціального характеру перекладаємо на інших. Це потрібно вирішити.
Що б ви порадили українцям?
До лікарів потрібно звертатися принаймні кожного року. Зараз є багато гаджетів, які дозволяють самим контролювати свій стан: пульсоксиметри, тонометри, глюкометри. Принаймні раз на рік показатися до лікаря треба. Ви отримаєте кваліфікований медичний огляд і при потребі – допомогу.
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