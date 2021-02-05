Чи обманюють пацієнти заради лікарняного: сімейний лікар поділився секретами професії

Джерело:24 канал
Руслан Добровольський – сімейний лікар, який має понад 20 років професійного стажу. Він поділився таємницями своєї складної роботи. Чому у лікарів нерозбірливий почерк, що найбільше дратує у своїй професії та чи обманюють пацієнти, аби отримати лікарняний – читайте далі.
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Чи має сімейний лікар розбиратися у всіх хворобах?
В принципі, він має розбиратися в нормі. Якщо він бачить, що є відхилення від неї, і орієнтується в цьому – тоді проводить лікування. Якщо не орієнтується, тоді звертається до лікарів-спеціалістів.
Скільки пацієнтів ви можете прийняти за день?
Найбільша кількість, яка запам'яталася, була в період спалаху інфекції. По 15 – 10 хвилин на пацієнта, отже виходило по 30 людей у день. Є колеги, які приймали до 70 осіб в день. Це колосальне навантаження.
Чому в лікарів нерозбірливий почерк?
До мене нещодавно звернувся пацієнт з цим питанням. Потім побачив, скільки документації потрібно заповнювати на один візит. Треба:
Він зрозумів, що почерк – суто для того, аби миттєво заповнити те, що потрібно. Тому навіть, якщо спочатку почерку був розбірливий, з часом він стає таким, яким ми бачимо.
Лікарів критикують за нерозбірливий почерк / Фото з соцмереж
Чи обманюють вас пацієнти, щоб отримати лікарняний?
В принципі, буває таке. На жаль, тільки в Україні лікарняний – це фінансовий документ, за яким пацієнт намагається десь піти з роботи. В інших – не так. Якщо людина почувається так, що не може піти на роботу, вона вже є хворою. Тобто, коли людина звернулася за лікарняним, вона відчуває, що має якісь негаразди зі здоров'ям – чи психічним, чи соціальним.
Чи звертаєтеся ви за допомогою до інших лікарів?
Безперечно, що більшість лікарів ставлять самі собі діагнози. Але коли в чомусь не розбирається, тоді вже звертається до колег.
Як ставитеся до пацієнтів, які самі собі ставлять діагнози?
Це дуже цікаві пацієнти. Вони якраз тримають нас у тонусі. Адже пацієнт, який має своє вузьке захворювання, може знати такі нюанси, про які деколи щось навіть не знаєш. Вони і підштовхують нас, аби ми розвивалися і дізнавалися про нові тенденції.
Коньяк чи цукерки?
Насамперед має бути подяка. Та й лікування є не послугою, а мистецтвом. Кожен пацієнт – індивідуальний, відтак з одним і тим самим лікуванням до них не підійдеш. Кожна ситуація вимагає свого підходу. Якщо знайшли спільне бачення, як вийти з захворювання – в принципі, завжди приємно, коли пацієнт дякує.
Що для вас є найважчим у роботі?
Найважче – це тоді, коли ти не можеш допомогти. Є ситуації, коли і онкологічні хворі, і соматичні. Коли не можна допомогти, і розводиш руками.
Інтерв'ю з сімейним лікарем Русланом Добровольським / Фото 24 каналу
А що найбільше подобається в роботі сімейного лікаря?
Коли результат є, тоді й подобається. Коли людина приходить і , як ви кажете, є вдячною.
Що вас найбільше дратує?
Є пацієнти, які зациклюються на своїй хворобі. І тут важливо не стільки фізичне лікування, скільки психічне. Це також належить до сфери діяльності сімейного лікаря. Просто з навантаженням у 1 800 людей в сімейного лікаря, на жаль, на це не вистачає часу.
Як ви ставитеся до гомеопатії?
Зараз по всіх ЗМІ поширюється інформація, що це є шарлатанство, фуфломіцини, неефективні ліки. В принципі, ми багато чого не знаємо у своєму організмі. Не знаємо, як на нього діють певні чинники. І від цього ми деколи приймаємо неправильні рішення.
Гомеопатія допомагає, коли гомеопати рекомендують пацієнтам режим, який допоможе і без препаратів. Наприклад, застуда лікується протягом тижня, якщо відпочивати, висипатися і пити багато води.
У США у 2016 році виробників гомеопатії зобов'язали вказувати на упаковці, що вона не має доведеної ефективності. А Британська служба охорони здоров'я у 2017 році випустила вказівку для лікарів не призначати гомеопатичні препарати пацієнтам.
Щодо гомеопатії – диму без вогню не буває, і результат є. Але якщо досліджувати роботи Самюеля Ганемана, родоначальника гомеопатії, там усе набагато глибше, ніж ті препарати, які зараз продаються. Відтак це велика наука, яку потрібно досліджувати. А ось таке поверхневе ставлення веде до дискредитації методу.
Чи дратують вас повідомлення пацієнтів у застосунках?
Ось з цими застосунками – зовсім інша пісня. Тому що телефонує пацієнт і каже, що надіслав свій рентген у Telegram чи WhatsApp. Я кажу: "Друзі, якщо я буду всі додатки дивитися, то в мене не вистачить часу". Відтак домовляємося з пацієнтами про якийсь канал зв'язку і що вони будуть телефонувати у разі критичної необхідності. Тому що не завжди дивишся ці додатки, а дещо можеш пропустити. Тож якщо є термінова справа, перетелефонуйте мені.
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Чи існують так звані договори між лікарями та фармакологічними компаніями?
Будемо говорити чесно, в окремих випадках все-таки є. Рідко, але буває. Зараз був прийнятий закон про заборону таких договорів, і це вже є кримінальним правопорушенням. Тому, якщо хтось матиме такі факти, то можна вже судитися як з фірмою-виробником чи їхніми представниками, так і з лікарем, який зловживає своїм правом виписувати певні медикаменти.
Чи приходять до вас пацієнти просто поговорити?
Так, але інколи це теж потрібно. Свого часу нам пояснювали, що лікар має виявити психологічну проблему, а потім направити до психолога. Однак питання – чому лікар не може поговорити з пацієнтом. Мені тоді відповіли, що медик не має на це часу. Однак виходить, що в сімейного лікаря немає часу, а в психолога – є. У нас ось це навантаження, коли ми питання психологічного і соціального характеру перекладаємо на інших. Це потрібно вирішити.
Що б ви порадили українцям?
До лікарів потрібно звертатися принаймні кожного року. Зараз є багато гаджетів, які дозволяють самим контролювати свій стан: пульсоксиметри, тонометри, глюкометри. Принаймні раз на рік показатися до лікаря треба. Ви отримаєте кваліфікований медичний огляд і при потребі – допомогу.