Незапланований експеримент

Адже багато частин світу все ще не відповідають нормам якості повітря. Про це мовиться у новому звіті Всесвітньої метеорологічної організації ООН (ВМО). Там виявили, що обмеження через COVID-19 в 2020 році тимчасово покращили якість повітря, особливо в міських районах.

До теми Навіть не дуже брудне повітря шкодить здоров'ю

Але вони також стимулюють ріст деяких забруднювачів, які небезпечні для здоров'я. Вони також впливають на зміну клімату.

COVID-19 виявився незапланованим експериментом за якістю повітря. Це призвело до тимчасових локальних покращень,

– сказали науковці.

Разом з тим додали, що пандемія не замінює постійних і систематичних дій у боротьбі з основним чинником забруднення і зміни клімату і відтак, "захисту здоров'я як людей, так і планети". Забруднення повітря, особливо дрібними частинками, серйозно впливає на здоров'я людини і щорічно призводить до мільйонів смертей.

Про що мовиться у звіті

Звіт ВМО заснований на дослідженні поведінки основних забруднювачів повітря в десятках міст по всьому світу і навколо них. Аналіз показує, що концентраціях твердих частинок у повітрі знизилась до 40% під час повного локдауну. Вони порівнювали з тими ж періодами 2015 – 2019 років.

Це зазвичай означає поліпшення якості повітря, хоча викиди знову збільшаться після скасування обмежень. Втім, ситуація складніша і не така однозначна.

Навіть коли обсяг антропогенних викидів знизився, екстремальні погодні умови (зокрема, масштабні пожежі) вплинули на якість повітря,

– заявила в ВМО.

Там також зазначили, оскільки антропогенні викиди в багатьох місцях скоротилися, відбулося збільшення рівня озону, який забезпечує важливий захист у стратосфері від ультрафіолетових променів.

Від забруднення повітря в світі щорічно помирає 7 мільйонів осіб