Незапланований експеримент
Адже багато частин світу все ще не відповідають нормам якості повітря. Про це мовиться у новому звіті Всесвітньої метеорологічної організації ООН (ВМО). Там виявили, що обмеження через COVID-19 в 2020 році тимчасово покращили якість повітря, особливо в міських районах.
До теми Навіть не дуже брудне повітря шкодить здоров'ю
Але вони також стимулюють ріст деяких забруднювачів, які небезпечні для здоров'я. Вони також впливають на зміну клімату.
COVID-19 виявився незапланованим експериментом за якістю повітря. Це призвело до тимчасових локальних покращень,
– сказали науковці.
Разом з тим додали, що пандемія не замінює постійних і систематичних дій у боротьбі з основним чинником забруднення і зміни клімату і відтак, "захисту здоров'я як людей, так і планети". Забруднення повітря, особливо дрібними частинками, серйозно впливає на здоров'я людини і щорічно призводить до мільйонів смертей.
Про що мовиться у звіті
Звіт ВМО заснований на дослідженні поведінки основних забруднювачів повітря в десятках міст по всьому світу і навколо них. Аналіз показує, що концентраціях твердих частинок у повітрі знизилась до 40% під час повного локдауну. Вони порівнювали з тими ж періодами 2015 – 2019 років.
Це зазвичай означає поліпшення якості повітря, хоча викиди знову збільшаться після скасування обмежень. Втім, ситуація складніша і не така однозначна.
Навіть коли обсяг антропогенних викидів знизився, екстремальні погодні умови (зокрема, масштабні пожежі) вплинули на якість повітря,
– заявила в ВМО.
Там також зазначили, оскільки антропогенні викиди в багатьох місцях скоротилися, відбулося збільшення рівня озону, який забезпечує важливий захист у стратосфері від ультрафіолетових променів.
Від забруднення повітря в світі щорічно помирає 7 мільйонів осіб
- Таку цифру озвучили експерти ООН. Деякі фахівці кажуть, що це вбиває більше людей, ніж куріння, війни і СНІД.
- У країнах, де рівень забруднення перевищує стандарти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), люди втрачають у середньому 2,2 року свого життя.
- Найвищий рівень забруднення повітря незмінно фіксується в Індії. Через це там живуть приблизно на 5,9 року менше очікуваної тривалості життя. А в деяких місцях – на 9 років, наприклад, в Делі і Калькуті. Ці цифри розраховані на основі Індексу якості повітря AQLI