Обмеження через COVID-19 покращили якість повітря, але це ще не привід радіти

Локдауни у зв'язку з пандемією COVID-19 і обмеження на поїздки привели до різкого, але короткострокового поліпшення якості повітря. Втім, зміни не можуть замінити довгострокові дії.

Незапланований експеримент

Адже багато частин світу все ще не відповідають нормам якості повітря. Про це мовиться у новому звіті Всесвітньої метеорологічної організації ООН (ВМО). Там виявили, що обмеження через COVID-19 в 2020 році тимчасово покращили якість повітря, особливо в міських районах.

До теми Навіть не дуже брудне повітря шкодить здоров'ю

Але вони також стимулюють ріст деяких забруднювачів, які небезпечні для здоров'я. Вони також впливають на зміну клімату.

COVID-19 виявився незапланованим експериментом за якістю повітря. Це призвело до тимчасових локальних покращень,

– сказали науковці.

Разом з тим додали, що пандемія не замінює постійних і систематичних дій у боротьбі з основним чинником забруднення і зміни клімату і відтак, "захисту здоров'я як людей, так і планети". Забруднення повітря, особливо дрібними частинками, серйозно впливає на здоров'я людини і щорічно призводить до мільйонів смертей.

Про що мовиться у звіті

Звіт ВМО заснований на дослідженні поведінки основних забруднювачів повітря в десятках міст по всьому світу і навколо них. Аналіз показує, що концентраціях твердих частинок у повітрі знизилась до 40% під час повного локдауну. Вони порівнювали з тими ж періодами 2015 – 2019 років.

Це зазвичай означає поліпшення якості повітря, хоча викиди знову збільшаться після скасування обмежень. Втім, ситуація складніша і не така однозначна.

Навіть коли обсяг антропогенних викидів знизився, екстремальні погодні умови (зокрема, масштабні пожежі) вплинули на якість повітря,

– заявила в ВМО.

Там також зазначили, оскільки антропогенні викиди в багатьох місцях скоротилися, відбулося збільшення рівня озону, який забезпечує важливий захист у стратосфері від ультрафіолетових променів.

Від забруднення повітря в світі щорічно помирає 7 мільйонів осіб