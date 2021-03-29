Обмежити права людей, які не вакцинувались: нова пропозиція Гуріна

Джерело:фейсбук Дмитра Гуріна
Народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Гурін заявив, що в Україні потрібно частково обмежити права людей, які відмовляються від вакцинації проти коронавірусу без медичних показань.
Депутат наголосив, що має на увазі насамперед відвідування кафе і ресторанів, вишів, театрів, спортивних та інших подій, де є скупчення людей.
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Гурін навіть навів статтю з Конституції, яка може бути застосована для цього – ст. 64 Конституції України.
Люди, вакцинація яким протипоказана з медичних причин не мають помирати тому, що хтось боїться. Якщо людина боїться, вона вправі сидіти вдома,
– додав депутат.
Гурін нагадав, що в Україні кожні 4 хвилини фіксують смерть від ускладнень коронавірусу та осудив політиків, які своїми заявами дискредитують кампанію вакцинації проти коронавірусу в Україні.
Раніше Дмитро Гурін заявив, що вважає правильним звільняти медиків, які відмовляються від вакцинації проти коронавірусу. Однак, очільник МОЗ Максим Степанов назвав абсурдом таку ініціативу.