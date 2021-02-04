Наразі в Україні немає підстав посилювати карантин. Проте з обмеженнями через пандемію коронавірусу українцям прощатись зарано. У Держспоживслужбі кажуть, що протиепідеміологічні заходи триватимуть ще до весни 2022 року.

Джерело: 24 канал

Про це повідомив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан в ефірі одного з українських телеканалів.

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Локдаун стабілізував ситуацію з захворюваністю

Дещо стабілізував динаміку захворюваності на COVID-19 локдаун. Саме тому робити карантин жорсткішим в умовах спаду інфікування потреб немає. Проте обмеження збережуться ще точно на сезон.

Я не кажу про карантин, оскільки це законодавче визначення, але ці заходи будуть до весни 2022 року,

– додав Рубан.

Зазначимо, що раніше прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що карантин в Україні продовжать до 30 квітня. Глава уряду не виключив, що ця дата – не остаточна. Щодо того якими будуть умови карантину – то їх можуть змінювати, залежно від епідеміологічної ситуації.

Зверніть увагу! Кабмін на засіданні 3 лютого ухвалив рішення повернути в Україну адаптивний карантин. Отож, в регіони знову повернуться зелена, жовта, помаранчева та червона зони.

Головне про адаптивний карантин / Джерело Кабмін / Інфографіка 24 каналу