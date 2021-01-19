В зимову, морозну погоду можна отримати переохолодження організму. Зазвичай це стається внаслідок тривалого перебування на холоді. Якщо вплив низьких температур на організм продовжується, виникає обмороження, найчастіше та найбільше страждають вуха, ніс, щоки пальці рук і ніг.

Ознаки переохолодження та обмороження, як їх уникнути та як діяти, якщо організм таки зазнав атаки морозу – розібрався 24 канал.

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При підвищеній вологості, в тісному і мокрому взутті, в нерухомому стані, під час хвороби, при алкогольному сп'янінні, втраті крові обмороження може настати за температури 3-7°С.

Обмороження – що варто знати Обмороження — це пошкодження тканин і органів внаслідок дії низької температури, особливо при дії холоду, вітру. Найбільше обморожуються верхні та нижні кінцівки, ніс, вуха.

При обмороженні спочатку відчувається холод, потім оніміння, при якому зникають спочатку всякий біль, а потім всяка чутливість, тобто настає холодова анестезія, що спричинює важкі зміни в тканинах організму людини.



Тривале перебування на морозі може спричинити переохолодження / Фото Unsplash

Розрізняють 4 ступені обмороження:

I ступінь характеризується ураженням шкіри: вона блідне, чутливість знижується, після розігрівання стає синьо-червоною. Запалення триває кілька днів, потім шкіра свербить і облущується.

II ступінь – це некроз поверхні шкіри, при відігріванні шкіра стає червоно-синьою, підпухає, на ній можуть утворитися пухирці наповнені прозорою рідиною. Людина може відчувати біль, підвищується температура тіла, погіршується апетит та сон, виникає лихоманка.

ІІІ ступінь супроводжується тромбозом судин, некрозом шкіри і м'яких тканин на різну глибину, виникають пухирі темно-бурого кольору, з'являється сильний біль, потовиділення, настає лихоманка, з'являється апатія.

ІV ступінь – змертвіння всіх шарів тканин і кісток. Тіло холодне і нечутливе. Пухирі з чорною рідиною. Обморожена ділянка чорніє, муміфікується, некроз триває впродовж 2 – 3 місяців. Настає дистрофія, змінюється склад крові.

Перша допомога при обмороженні

Дії при наданні першої медичної допомоги відрізняються в залежності від ступеня обмороження, стану загального охолодження організму людини, її віку та наявних хвороб.

Увага! Перш за все необхідно припинити дію охолодження, зігріти кінцівки для відновлення кровообігу в уражених холодом тканинах із метою запобігання розвитку інфекційних ускладнень.

Максимально швидко слід доправити постраждалого до найближчого теплого приміщення, зняти з нього взуття, верхній одяг, шкарпетки та рукавички.

Одночасно з проведенням заходів першої черги треба викликати швидку медичну допомогу для проведення кваліфікованих заходів щодо рятування постраждалого.

Допомога залежно від ступеня ураження

При обмороженні І ступеню, ділянки тіла, що постраждали, необхідно зігріти до почервоніння теплими руками, легким масажем, розтиранням тканиною з вовни, диханням, а потім накласти ватно-марлеву пов'язку.

При обмороженні II-IV ступеню швидке зігрівання, масаж або розтирання не робіть. Слід накласти на уражену поверхню теплоізоляційну пов'язку (шар марлі, товстий шар вати, знов шар марлі, а зверху клейонку або прогумовану тканину).

Це важливо! Не потрібно розтирати уражених снігом, тому що кровоносні судини верхніх та нижніх кінцівок можуть постраждати. Не можна застосовувати швидке зігрівання обморожених кінцівок біля багаття, застосовувати грілки та інші джерела тепла, тому що це погіршує перебіг обмороження.

Неефективні методи