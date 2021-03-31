"Обмовився": мер Франківська каже, що приватної вакцинації немає

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків спростував свої ж слова про те, що приватні клініки міста вже вакцинують препаратом від коронавірусу компанії Pfizer-BioNTech.

Що сталось

В ефірі "4 каналу" Руслан Марцінків відповів, що в Україні вже вакцинують препаратом Pfizer за гроші! За його словами, ціна за щеплення проти коронавірусу складає від 800 до 1 000 грн. Він також зазначив, що вакцинацію Pfizer, ймовірно, можуть проводити у всіх приватних клініках країни.

Більше про це Мер Франківська сказав, що приватні клініки уже вакцинують Pfizer, а згодом спростував це

Втім, згодом у фейсбук чиновник повідомив, що "інформація не відповідає дійсності". Інших пояснень помилковому висловлюванню він не вказав.

Руслан Марцінків “ Інформація про пфайзер не відповідає дійсності! Я обмовився в ефірі 4 каналу ”.

Нагадаємо, що раніше Руслан Марцінків розповів, що вчителі та вихователі зможуть першочергово пройти вакцинацію. Начебто педагоги потрапили до списку пільгових категорій громадян для першочергового вакцинування.

"Приватна" вакцинація: чи є в Україні

Наразі в Україні офіційно на комерційному ринку немає можливості купити вакцину. Водночас очільник МОЗ Максим Степанов зауважив, що Україна зацікавлена у тому, щоб приватні фармакологічні компанії мали можливість завозити вакцини від COVID-19. Але подібного на сьогодні у світі просто не існує – вакцинацію проводять лише на державних рівнях, безоплатно.

Втім, у ЗМІ з'явилась інформація про те, що на Тернопільщині кількох приватних підприємств вакцинували проти коронавірусу поза чергою. Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко засудив цей факт.

Обидві компанії похвалились цим у фейсбуці, опублікувавши фото, на яких медпрацівниця проводить щеплення. До слова, зараз до цієї публікації приховали доступ.

Детально Приватні фірми у Тернополі вакцинували своїх працівників поза чергою: реакція ОП

Що відомо про Pfizer в Україні

Офіційно першу поставку вакцин в рамках COVAX Україна очікує до 15 квітня. У МОЗ заявили, що розраховують на 117 тисяч доз Pfizer.

Крім того, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив про додатковий мільйон вакцин Pfizer до червня 2021 року. Підтвердження цього український уряд отримав 30 березня.