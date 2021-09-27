Перелік професій будуть доповнювати
У МОЗ оприлюднили попередній список, його можуть розширити. Якщо працівники вказаних сфер відмовляться від щеплення, їх відсторонять від виконання обов'язків.
Увага Україну накриє вірусна хвиля: як посилити ефект вакцинації
Обов'язкова вакцинація є законною
У МОЗ пояснюють, що такий підхід вже передбачено чинним законодавством.
Більше того Європейський суд з прав людини у квітні цього року підтвердив положення національного законодавства, що обов'язкова вакцинація є законною і може бути необхідною в демократичних суспільствах та не суперечить Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Хто повинен вакцинуватись
На період дії карантину обов'язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники таких сфер:
- центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів.
- місцевих державних адміністрацій.
- закладів професійної (професійно-технічної освіти), фахової передвищої, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних закладів освіти.
Перелік може бути розширено в залежності від епідеміологічної ситуації, пов'язаної із поширенням коронавірусу,
– йдеться у наказі.
Перелік професій, які підлягають обов'язковій вакцинації / Скриншот 24 канал / Джерело МОЗ
Головне про обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 в Україні
- 22 вересня під час засідання Кабінет міністрів України підтримав відповідне доручення МОЗ.
- Досі вакцинація проти коронавірусу в Україні не була обов'язковою для жодної з груп населення, лише рекомендованою.
- Ймовірно, таке рішення уряду пов'язано з тим, що в Україні запрацювали нові карантинні обмеження, які передбачають певні бонуси для вакцинованих. Зокрема, вакциновані українці зможуть відвідувати громадські заклади у жовтій та червоній зоні.
- Крім того, освітні заклади можуть працювати очно лише за умови вакцинації 80% персоналу. Однак, на практиці темпи вакцинації серед працівників освіти повільні. Згодом уряд дозволив початковій школі та садочкам дозволили працювати в усіх зонах карантину.
До теми Кому краще утриматись від СOVID-вакцинації: Кузін пояснив особливості