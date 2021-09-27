Перелік професій будуть доповнювати

У МОЗ оприлюднили попередній список, його можуть розширити. Якщо працівники вказаних сфер відмовляться від щеплення, їх відсторонять від виконання обов'язків.

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Обов'язкова вакцинація є законною

У МОЗ пояснюють, що такий підхід вже передбачено чинним законодавством.

Більше того Європейський суд з прав людини у квітні цього року підтвердив положення національного законодавства, що обов'язкова вакцинація є законною і може бути необхідною в демократичних суспільствах та не суперечить Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Хто повинен вакцинуватись

На період дії карантину обов'язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники таких сфер:

центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів.

місцевих державних адміністрацій.

закладів професійної (професійно-технічної освіти), фахової передвищої, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних закладів освіти.

Перелік може бути розширено в залежності від епідеміологічної ситуації, пов'язаної із поширенням коронавірусу,

– йдеться у наказі.

Увага! Документ ще підлягає обговоренню.

Перелік професій, які підлягають обов'язковій вакцинації / Скриншот 24 канал / Джерело МОЗ

Головне про обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 в Україні

22 вересня під час засідання Кабінет міністрів України підтримав відповідне доручення МОЗ.

Досі вакцинація проти коронавірусу в Україні не була обов'язковою для жодної з груп населення, лише рекомендованою.

Ймовірно, таке рішення уряду пов'язано з тим, що в Україні запрацювали нові карантинні обмеження, які передбачають певні бонуси для вакцинованих. Зокрема, вакциновані українці зможуть відвідувати громадські заклади у жовтій та червоній зоні.

Крім того, освітні заклади можуть працювати очно лише за умови вакцинації 80% персоналу. Однак, на практиці темпи вакцинації серед працівників освіти повільні. Згодом уряд дозволив початковій школі та садочкам дозволили працювати в усіх зонах карантину.

За даними МОЗ, в Україні вакциновано проти коронавірусу 6 781 527 людей, зокрема 6 781 525 з них отримали одну дозу вакцини. Натомість 5 458 838 людей уже завершили процес імунізації, вони отримали по дві дози вакцини.

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