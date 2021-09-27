Обов'язкова вакцинація проти коронавірусу: перелік професій, які внесли в указ
Джерело:сайт Федерації профспілок України
Уряд ввів обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу для громадян певних професій. МОЗ, яке підготувало проєкт наказу про обов'язкові щеплення, внесло до переліку освітян та чиновників.
Перелік професій будуть доповнювати
У МОЗ оприлюднили попередній список, його можуть розширити. Якщо працівники вказаних сфер відмовляться від щеплення, їх відсторонять від виконання обов'язків.
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Обов'язкова вакцинація є законною
У МОЗ пояснюють, що такий підхід вже передбачено чинним законодавством.
Більше того Європейський суд з прав людини у квітні цього року підтвердив положення національного законодавства, що обов'язкова вакцинація є законною і може бути необхідною в демократичних суспільствах та не суперечить Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Хто повинен вакцинуватись
На період дії карантину обов'язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники таких сфер:
- центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів.
- місцевих державних адміністрацій.
- закладів професійної (професійно-технічної освіти), фахової передвищої, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних закладів освіти.
Перелік може бути розширено в залежності від епідеміологічної ситуації, пов'язаної із поширенням коронавірусу,
– йдеться у наказі.
Перелік професій, які підлягають обов'язковій вакцинації / Скриншот 24 канал / Джерело МОЗ
Головне про обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 в Україні
- 22 вересня під час засідання Кабінет міністрів України підтримав відповідне доручення МОЗ.
- Досі вакцинація проти коронавірусу в Україні не була обов'язковою для жодної з груп населення, лише рекомендованою.
- Ймовірно, таке рішення уряду пов'язано з тим, що в Україні запрацювали нові карантинні обмеження, які передбачають певні бонуси для вакцинованих. Зокрема, вакциновані українці зможуть відвідувати громадські заклади у жовтій та червоній зоні.
- Крім того, освітні заклади можуть працювати очно лише за умови вакцинації 80% персоналу. Однак, на практиці темпи вакцинації серед працівників освіти повільні. Згодом уряд дозволив початковій школі та садочкам дозволили працювати в усіх зонах карантину.
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